У Володимирі чоловікові розбили голову каменем





До поліції, 14 серпня, надійшло повідомлення від 37-річного місцевого мешканця про те, що біля будинку невідомий чоловік пожбурив йому в голову камінь, - пише



Згодом правоохоронці знайшли винуватця. Ним виявився 43-річний володимирчанин. Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини інциденту.



Потерпілий одержав забійну рану волосяного покриву голови. Під час надання медичної допомоги на місці, медики запідозрили струс мозку. Проте від госпіталізації чоловік відмовився.

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