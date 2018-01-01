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На Рівненщині горіла фура з вугіллям

На Рівненщині горіла фура з вугіллям
У місті Сарни трапилась пожежа у причепі вантажівки, в якому знаходилось деревне вугілля.

Інцидент трапився 15 серпня о 07:11, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.

На місці події надзвичайники з’ясували, що пожежа виникла у причепі вантажівки в якій знаходилося деревне вугілля в мішках. Вже о 07:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 08:35 – повністю ліквідувати.

Жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджено причеп вантажівки та близько 6 тонн деревного вугілля. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Теги: Рівне, пожежа, вантажівка
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