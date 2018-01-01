Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО





Про це Світлана Бабич повідомила у Facebook-спільноті «Волинь».



«Лучани! А вам подобається такий відпочинок в Теремно на ставку?



Гори неприбраного сміття, машини на зеленій зоні, поламані грибки», - пише лучанка.



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