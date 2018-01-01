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Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО

Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
Поблизу Теремнівського ставка – необлагороджена зона для відпочинку.

Про це Світлана Бабич повідомила у Facebook-спільноті «Волинь».

«Лучани! А вам подобається такий відпочинок в Теремно на ставку?

Гори неприбраного сміття, машини на зеленій зоні, поламані грибки», - пише лучанка.
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО

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Теги: ставок, Луцьк, Теремно, проблема, сміття
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Коментарі 1
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Чисто не там, де прибирають, а де не смітять! Смітників там справді не вистачає, але якщо сили вистачело його присунути до ставку, то забрати з собою до найближчого смітника розуму не хватає! Особисто ми так і зробили!
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