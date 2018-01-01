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У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО

У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
Громадянський Рух "СВІДОМІ" спільно з РЦ "Промінь" та "MULTIPLEX" організували для луцьких пенсіонерів перегляд кінофільму "Крістофер Робін".

Про це пише Конкурент.

Кіносеанси в межах проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" організовують не вперше. Відтак на запрошення переглянути цікавий кінофільм відгукнулося 85 пенсіонерів, які прибули 15 серпня о 10:00 в РЦ "Промінь", аби відпочити й цікаво провести час.

На вході їх з радістю зустрічали організатори заходу на чолі з представником Громадянського Руху "СВІДОМІ" Євгеном Мікояном.

Деякі з присутніх розповіли, що в кінотеатрі вперше, а дехто, наприклад, як пані Олександра, вкотре прийшли на перегляд фільму, який організував Громадянський Рух.
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО

"Одного разу нам показували фільм "Темні Часи" про Черчилля, то він мені дуже сподобався. Та й взагалі приємно, що й про пенсіонерів не забувають і організовують нам такі цікаві заходи. Ось і сьогодні я прийшла в кінотеатр, щоб хоч ненадовго відволіктися від буденних справ та турбот", – розповіла пані Олександра.
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО

Після реєстрації та затишного спілкування в холі присутні організовано рушили до кінозали, де, власне, і мав бути показ стрічки "Крістофер Робін".

"Крістофер Робін" – це комедійна стрічка про сімейні стосунки й про те, що робота не може бути важливішою за сім'ю.
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО

Комедія припала до душі багатьом глядачам, і вони не стримували сміху під час кумедних моментів у кінофільмі або ж, затамувавши подих, очікували, а що ж буде далі, а куди поверне сюжетна лінія.

Опісля завершення кінопоказу зала спорожніла. Вже в холі глядачі стрічки ділились враженнями про побачене.

"Ну фільм такий: і трохи дитячого, і трохи дорослого. Загалом мені сподобався, хороший фільм про вічні цінності", – поділився враженнями пан Віктор.

"Мені здається, цей фільм варто було б переглянути молодим батькам, які зараз виховують своїх маленьких дітей. Він би викликав у них багато думок", – поділилась враженнями пані Євгенія.

Нагадаємо, на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:

по віку;
по інвалідності;
за вислугою років;
у разі втрати годувальника.

Про наступні сеанси кінопереглядів Громадянський Рух "СВІДОМІ" повідомлятиме на своїй сторінці у Facebook.

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Теги: пенсіонер, Луцьк, фільм, Свідомі
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