У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО





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Кіносеанси в межах проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" організовують не вперше. Відтак на запрошення переглянути цікавий кінофільм відгукнулося 85 пенсіонерів, які прибули 15 серпня о 10:00 в РЦ "Промінь", аби відпочити й цікаво провести час.



На вході їх з радістю зустрічали організатори заходу на чолі з представником Громадянського Руху "СВІДОМІ" Євгеном Мікояном.



Деякі з присутніх розповіли, що в кінотеатрі вперше, а дехто, наприклад, як пані Олександра, вкотре прийшли на перегляд фільму, який організував Громадянський Рух.



"Одного разу нам показували фільм "Темні Часи" про Черчилля, то він мені дуже сподобався. Та й взагалі приємно, що й про пенсіонерів не забувають і організовують нам такі цікаві заходи. Ось і сьогодні я прийшла в кінотеатр, щоб хоч ненадовго відволіктися від буденних справ та турбот", – розповіла пані Олександра.



Після реєстрації та затишного спілкування в холі присутні організовано рушили до кінозали, де, власне, і мав бути показ стрічки "Крістофер Робін".



"Крістофер Робін" – це комедійна стрічка про сімейні стосунки й про те, що робота не може бути важливішою за сім'ю.



Комедія припала до душі багатьом глядачам, і вони не стримували сміху під час кумедних моментів у кінофільмі або ж, затамувавши подих, очікували, а що ж буде далі, а куди поверне сюжетна лінія.



Опісля завершення кінопоказу зала спорожніла. Вже в холі глядачі стрічки ділились враженнями про побачене.



"Ну фільм такий: і трохи дитячого, і трохи дорослого. Загалом мені сподобався, хороший фільм про вічні цінності", – поділився враженнями пан Віктор.



"Мені здається, цей фільм варто було б переглянути молодим батькам, які зараз виховують своїх маленьких дітей. Він би викликав у них багато думок", – поділилась враженнями пані Євгенія.



Нагадаємо, на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:



по віку;

по інвалідності;

за вислугою років;

у разі втрати годувальника.



Про наступні сеанси кінопереглядів Громадянський Рух "СВІДОМІ" повідомлятиме на своїй сторінці у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух "СВІДОМІ" спільно з РЦ "Промінь" та "MULTIPLEX" організували для луцьких пенсіонерів перегляд кінофільму "Крістофер Робін".Про це пише Конкурент Кіносеанси в межах проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" організовують не вперше. Відтак на запрошення переглянути цікавий кінофільм відгукнулося 85 пенсіонерів, які прибули 15 серпня о 10:00 в РЦ "Промінь", аби відпочити й цікаво провести час.На вході їх з радістю зустрічали організатори заходу на чолі з представником Громадянського Руху "СВІДОМІ" Євгеном Мікояном.Деякі з присутніх розповіли, що в кінотеатрі вперше, а дехто, наприклад, як пані, вкотре прийшли на перегляд фільму, який організував Громадянський Рух."Одного разу нам показували фільм "Темні Часи" про Черчилля, то він мені дуже сподобався. Та й взагалі приємно, що й про пенсіонерів не забувають і організовують нам такі цікаві заходи. Ось і сьогодні я прийшла в кінотеатр, щоб хоч ненадовго відволіктися від буденних справ та турбот", – розповіла пані Олександра.Після реєстрації та затишного спілкування в холі присутні організовано рушили до кінозали, де, власне, і мав бути показ стрічки "Крістофер Робін"."Крістофер Робін" – це комедійна стрічка про сімейні стосунки й про те, що робота не може бути важливішою за сім'ю.Комедія припала до душі багатьом глядачам, і вони не стримували сміху під час кумедних моментів у кінофільмі або ж, затамувавши подих, очікували, а що ж буде далі, а куди поверне сюжетна лінія.Опісля завершення кінопоказу зала спорожніла. Вже в холі глядачі стрічки ділились враженнями про побачене."Ну фільм такий: і трохи дитячого, і трохи дорослого. Загалом мені сподобався, хороший фільм про вічні цінності", – поділився враженнями пан"Мені здається, цей фільм варто було б переглянути молодим батькам, які зараз виховують своїх маленьких дітей. Він би викликав у них багато думок", – поділилась враженнями пані Євгенія.Нагадаємо, на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:по віку;по інвалідності;за вислугою років;у разі втрати годувальника.Про наступні сеанси кінопереглядів Громадянський Рух "СВІДОМІ" повідомлятиме на своїй сторінці у Facebook

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