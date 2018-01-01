На Львівщині від укусу змії померла маленька дитина
Сьогодні, 15:02
В лікарні 14 серпня померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому поблизу Сколе на Львівщині у гомілку вкусила змія.
Про це інформує 24 канал з посиланням на коментар речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської.
За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.
Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.
Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.
Нагадаємо, що на Волині червень-липень 2018 року 17 людей потрапили до лікарні через укус змій.
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Про це інформує 24 канал з посиланням на коментар речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської.
За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.
Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.
Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.
Нагадаємо, що на Волині червень-липень 2018 року 17 людей потрапили до лікарні через укус змій.
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