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На Львівщині від укусу змії померла маленька дитина

На Львівщині від укусу змії померла маленька дитина
В лікарні 14 серпня померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому поблизу Сколе на Львівщині у гомілку вкусила змія.

Про це інформує 24 канал з посиланням на коментар речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської.

За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.

Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.

Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, що на Волині червень-липень 2018 року 17 людей потрапили до лікарні через укус змій.

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Теги: змія, укус, дитина, смерть
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