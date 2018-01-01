На Львівщині від укусу змії померла маленька дитина





Про це інформує



За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.



Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.



Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.



Нагадаємо, що на Волині червень-липень 2018 року 17 людей



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В лікарні 14 серпня померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому поблизу Сколе на Львівщині у гомілку вкусила змія.Про це інформує 24 канал з посиланням на коментар речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської.За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.Нагадаємо, що на Волині червень-липень 2018 року 17 людей потрапили до лікарні через укус змій

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