Російський футбольний клуб підписав екс-гравця «Волині». ФОТО
Сьогодні, 15:39
Захисник Віталій Приндета, який раніше виступав за луцьку «Волинь», відтепер гратиме за «СКА-Хабаровськ».
Цю інформацію підтверджує офіційний сайт клубу, пише UA-Футбол.
Про деталі трудового договору не повідомляється. Футболіст виступатиме під номером 18.
Нагадаємо, що Приндета починав свій футбольний шлях у місті Володимир-Волинський. Раніше захисник представляв інтереси Волині і грецького Платаніаса.
Останнім місцем роботи Приндети стала Ламія.
Нагадаємо, що гравець перебував на перегляді в ФК Львів.
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Цю інформацію підтверджує офіційний сайт клубу, пише UA-Футбол.
Про деталі трудового договору не повідомляється. Футболіст виступатиме під номером 18.
Нагадаємо, що Приндета починав свій футбольний шлях у місті Володимир-Волинський. Раніше захисник представляв інтереси Волині і грецького Платаніаса.
Останнім місцем роботи Приндети стала Ламія.
Нагадаємо, що гравець перебував на перегляді в ФК Львів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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