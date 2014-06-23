Російський футбольний клуб підписав екс-гравця «Волині». ФОТО





Цю інформацію підтверджує офіційний сайт клубу, пише



Про деталі трудового договору не повідомляється. Футболіст виступатиме під номером 18.



Нагадаємо, що Приндета починав свій футбольний шлях у місті Володимир-Волинський. Раніше захисник представляв інтереси Волині і грецького Платаніаса.



Останнім місцем роботи Приндети стала Ламія.



Нагадаємо, що гравець перебував на перегляді в ФК Львів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник Віталій Приндета, який раніше виступав за луцьку «Волинь», відтепер гратиме за «СКА-Хабаровськ».Цю інформацію підтверджує офіційний сайт клубу, пише UA-Футбол Про деталі трудового договору не повідомляється. Футболіст виступатиме під номером 18.Нагадаємо, що Приндета починав свій футбольний шлях у місті Володимир-Волинський. Раніше захисник представляв інтереси Волині і грецького Платаніаса.Останнім місцем роботи Приндети стала Ламія.Нагадаємо, що гравець перебував на перегляді в ФК Львів.

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