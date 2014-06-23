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Російський футбольний клуб підписав екс-гравця «Волині». ФОТО

Російський футбольний клуб підписав екс-гравця «Волині». ФОТО
Захисник Віталій Приндета, який раніше виступав за луцьку «Волинь», відтепер гратиме за «СКА-Хабаровськ».

Цю інформацію підтверджує офіційний сайт клубу, пише UA-Футбол.

Про деталі трудового договору не повідомляється. Футболіст виступатиме під номером 18.

Нагадаємо, що Приндета починав свій футбольний шлях у місті Володимир-Волинський. Раніше захисник представляв інтереси Волині і грецького Платаніаса.

Останнім місцем роботи Приндети стала Ламія.

Нагадаємо, що гравець перебував на перегляді в ФК Львів.
Російський футбольний клуб підписав екс-гравця «Волині». ФОТО

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Теги: футбол, спорт, Приндета, Росія
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