У «ПортCity» запрошують поринути у віртуальну реальність*





Даруємо реальні незабутні емоції за допомогою віртуальної реальності.



Чекаємо на Вас у дитячому розважальному центрі «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ

«ПортCity»!



Давайте веселитися разом!



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