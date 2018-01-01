У «ПортCity» запрошують поринути у віртуальну реальність*
Сьогодні, 16:32
Шалені перегони та американські гірки, злети та падіння, задоволення та радість!
Даруємо реальні незабутні емоції за допомогою віртуальної реальності.
Чекаємо на Вас у дитячому розважальному центрі «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ
«ПортCity»!
Давайте веселитися разом!
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Даруємо реальні незабутні емоції за допомогою віртуальної реальності.
Чекаємо на Вас у дитячому розважальному центрі «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ
«ПортCity»!
Давайте веселитися разом!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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