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У «ПортCity» запрошують поринути у віртуальну реальність*

У «ПортCity» запрошують поринути у віртуальну реальність*
Шалені перегони та американські гірки, злети та падіння, задоволення та радість!

Даруємо реальні незабутні емоції за допомогою віртуальної реальності.

Чекаємо на Вас у дитячому розважальному центрі «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ
«ПортCity»!

Давайте веселитися разом!
У «ПортCity» запрошують поринути у віртуальну реальність*

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Теги: ПортCity
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