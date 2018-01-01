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На Волинь досі імпортують товари з Росії

На Волинь досі імпортують товари з Росії
У січні–червні 2018 року на Волинь найбільше товарів імпортували з Білорусі, Угорщини, Росії, Німеччини і Польщі.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

Зазначимо, порівняно із відповідним періодом 2017р. імпорт зріс на 5,9% (на 37,9 млн.дол.).

Найбільше імпортували товарів з Білорусі (18,5% від загальнообласного імпорту), Угорщини (14,7%), Російської Федерації (13,1%), Німеччини (11,0%), Польщі (10,4%), Литви (7,7%), Фінляндії (3,1%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 416,9 млн.дол., або 61,2% загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2017р. на 12,7%.

Мінеральні палива, нафта і продукти її перегонки займали 39,0% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 19,0%, засоби наземного транспорту, крім залізничного, – 13,5%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 10,0%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,6%, живі тварини; продукти тваринного походження – 3,0%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 2,6%

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Теги: статистика, гроші, імпорт, Росія
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Коментарі 3
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Якщо нема розуму в себе випускати ,то тоді піднімаємо економіку ворога .
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Сцуко, як жити далi???
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Люди втікайте хто ще при розумі з цієї країни, тут навіть Голова обл ради не живе. Лишилися дебіли та пенсіонери.
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