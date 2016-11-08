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Які волинські товари продають іншим країнам. ПЕРЕЛІК

Які волинські товари продають іншим країнам. ПЕРЕЛІК
У січні–червні 2018 року Волинь експортувала до країн ЄС товарів на більше 300 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (30,4% від загальнообласного експорту), Польщу (20,0%), Нідерланди (13,3%), Білорусь (5,4%), Російську Федерацію (3,0%), Італію (2,9%), Австрію (2,6%).

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 300,2 млн.дол. (79,5% загального обсягу експорту), що на 18,1% більше, ніж у січні–червні 2017р.

Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 46,8%, деревина і вироби з деревини – 19,7%, меблі – 7,1%, продукти рослинного походження – 5,9%, живі тварини; продукти тваринного походження – 4,8%.

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Теги: експорт, товари, статистика
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