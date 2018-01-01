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На «Ягодині» у волинянина конфіскували автівку

На «Ягодині» у волинянина конфіскували автівку
На митному пості «Ягодин» затримали порушника.

Про це Район.Любомль стало відомо з власних джерел.

Під час митного контролю правоохоронці у співпраці з працівниками митниці виявили підозрілий автомобіль з іноземною реєстрацією. Під час огляду автівки вони виявили, що довіреність на машину, ймовірно, підроблена.

Водій авто – ковельчанин. Придбав свою автівку в Польщі. Але перевезти машину на територію України йому так і не вдалося.

Наразі, транспортний засіб конфіскували, до моменту підтвердження дійсності доручення.

Якщо виявиться, що документи він таки підробив, чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

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Теги: Ягодин, конфіскація, авто
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