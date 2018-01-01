На «Ягодині» у волинянина конфіскували автівку





Про це



Під час митного контролю правоохоронці у співпраці з працівниками митниці виявили підозрілий автомобіль з іноземною реєстрацією. Під час огляду автівки вони виявили, що довіреність на машину, ймовірно, підроблена.



Водій авто – ковельчанин. Придбав свою автівку в Польщі. Але перевезти машину на територію України йому так і не вдалося.



Наразі, транспортний засіб конфіскували, до моменту підтвердження дійсності доручення.



Якщо виявиться, що документи він таки підробив, чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному пості «Ягодин» затримали порушника.Про це Район.Любомль стало відомо з власних джерел.Під час митного контролю правоохоронці у співпраці з працівниками митниці виявили підозрілий автомобіль з іноземною реєстрацією. Під час огляду автівки вони виявили, що довіреність на машину, ймовірно, підроблена.Водій авто – ковельчанин. Придбав свою автівку в Польщі. Але перевезти машину на територію України йому так і не вдалося.Наразі, транспортний засіб конфіскували, до моменту підтвердження дійсності доручення.Якщо виявиться, що документи він таки підробив, чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

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