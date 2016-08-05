Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці
Сьогодні, 16:22
Унаслідок обвалу мосту в італійській Генуї постраждали двоє українців. Наразі вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".
Про це повідомило українське консульство в Мілані, - пише ТСН.
Раніше префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня.
"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок", — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомило українське консульство в Мілані, - пише ТСН.
Раніше префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня.
"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок", — йдеться у повідомленні.
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