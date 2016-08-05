Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці





Про це повідомило українське консульство в Мілані, - пише



Раніше префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня.



"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок", — йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унаслідок обвалу мосту в італійській Генуї постраждали двоє українців. Наразі вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".Про це повідомило українське консульство в Мілані, - пише ТСН Раніше префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня."Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок", — йдеться у повідомленні.

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