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Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці

Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці
Унаслідок обвалу мосту в італійській Генуї постраждали двоє українців. Наразі вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".

Про це повідомило українське консульство в Мілані, - пише ТСН.

Раніше префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня.

"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок", — йдеться у повідомленні.


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Теги: Генуя, міст, постраждалі, українці
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