Волинським фермерам невигідно займатися малиною





Про це повідомили в одному із заготівельних підприємств Старовижівського району Волинської області, - пише



«Оптові закупівельні ціни на малину цього року впали до 12 гривень. Через це багатьом фермерам стає нецікаво займатися малиною. Адже така ціна не покриває витрат на вирощування ягоди.



Частина фермерів готова відмовитися від вирощування малини. Та й ринки Європи поки що не потребують стільки ягоди. Тому дехто взагалі відмовляється збирати малину», – розповіли у заготівельному підприємстві.



Водночас, попит на лісові ягоди – чорницю, брусницю, журавлину – доволі високий.



Зауважимо, що вартість малини на ринках Луцька сьогодні становить в середньому 15 гривень за літр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські фермери відмовляються від закупівлі малини через її ціну.Про це повідомили в одному із заготівельних підприємств Старовижівського району Волинської області, - пише ВолиньUa «Оптові закупівельні ціни на малину цього року впали до 12 гривень. Через це багатьом фермерам стає нецікаво займатися малиною. Адже така ціна не покриває витрат на вирощування ягоди.Частина фермерів готова відмовитися від вирощування малини. Та й ринки Європи поки що не потребують стільки ягоди. Тому дехто взагалі відмовляється збирати малину», – розповіли у заготівельному підприємстві.Водночас, попит на лісові ягоди – чорницю, брусницю, журавлину – доволі високий.Зауважимо, що вартість малини на ринках Луцька сьогодні становить в середньому 15 гривень за літр.

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