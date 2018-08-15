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Волинським фермерам невигідно займатися малиною

Волинським фермерам невигідно займатися малиною
Волинські фермери відмовляються від закупівлі малини через її ціну.

Про це повідомили в одному із заготівельних підприємств Старовижівського району Волинської області, - пише ВолиньUa.

«Оптові закупівельні ціни на малину цього року впали до 12 гривень. Через це багатьом фермерам стає нецікаво займатися малиною. Адже така ціна не покриває витрат на вирощування ягоди.

Частина фермерів готова відмовитися від вирощування малини. Та й ринки Європи поки що не потребують стільки ягоди. Тому дехто взагалі відмовляється збирати малину», – розповіли у заготівельному підприємстві.

Водночас, попит на лісові ягоди – чорницю, брусницю, журавлину – доволі високий.

Зауважимо, що вартість малини на ринках Луцька сьогодні становить в середньому 15 гривень за літр.

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Теги: малина, продукт, фермер, Волинь, закупівля
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