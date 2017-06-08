В Харкові чоловік з'їв рибу і помер від ботулізму
Сьогодні, 16:47
У Харкові в лікарні помер чоловік, у якого був діагностований ботулізм.
Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА, - пишуть Факти.
За відомостями прес-служби, двом госпіталізованим, які виявилися чоловіком і дружиною, медики ввели сиворотку проти ботулізму. Незважаючи на зусилля лікарів, сьогодні, 15 серпня, по обіді чоловік помер у лікарні. Його дружина з аналогічним діагнозом залишається в реанімації у важкому стані.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що постраждалі були госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної клінічної інфекційної лікарні вчора, 14 серпня. Фахівці з’ясували, що захворювання пов’язано із вживанням риби (лящ).
Для встановлення походження небезпечного продукту Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочало розслідування.
До слова, випадки ботулізму було зафіксовано у Києві наприкінці липня.
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Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА, - пишуть Факти.
За відомостями прес-служби, двом госпіталізованим, які виявилися чоловіком і дружиною, медики ввели сиворотку проти ботулізму. Незважаючи на зусилля лікарів, сьогодні, 15 серпня, по обіді чоловік помер у лікарні. Його дружина з аналогічним діагнозом залишається в реанімації у важкому стані.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що постраждалі були госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної клінічної інфекційної лікарні вчора, 14 серпня. Фахівці з’ясували, що захворювання пов’язано із вживанням риби (лящ).
Для встановлення походження небезпечного продукту Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочало розслідування.
До слова, випадки ботулізму було зафіксовано у Києві наприкінці липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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