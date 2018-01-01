Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.



Як зазначають джерела, у борделі надавали інтимні послуги шестеро жінок. Наймолодшій із них – 19 років, найстаршій – 28. Четверо із них – жительки Волині, ще двоє – уродженки Київської та Одеської областей.



Інтимні послуги, які вони надавали, коштували від 800 до 2000 гривень з можливістю виїзду на місце, яке вказує клієнт.



Фото ілюстративне



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