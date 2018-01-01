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Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки

Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
На вулиці Лесі Українки у Луцьку правоохоронці викрили діяльність борделю у квартирі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Як зазначають джерела, у борделі надавали інтимні послуги шестеро жінок. Наймолодшій із них – 19 років, найстаршій – 28. Четверо із них – жительки Волині, ще двоє – уродженки Київської та Одеської областей.

Інтимні послуги, які вони надавали, коштували від 800 до 2000 гривень з можливістю виїзду на місце, яке вказує клієнт.

Фото ілюстративне

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Теги: бордель, Луцьк, інтимні послуги, вибір редактора
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Коментарі 3
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Це типу Юнону накрили?
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Цей бізнес був,є і БУДЕ-легалізація потрібна. Накрили,бо не заплатили.....а інші працюють....
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що вміємо, те і робимо!
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