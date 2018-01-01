Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Сьогодні, 17:25
На вулиці Лесі Українки у Луцьку правоохоронці викрили діяльність борделю у квартирі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Як зазначають джерела, у борделі надавали інтимні послуги шестеро жінок. Наймолодшій із них – 19 років, найстаршій – 28. Четверо із них – жительки Волині, ще двоє – уродженки Київської та Одеської областей.
Інтимні послуги, які вони надавали, коштували від 800 до 2000 гривень з можливістю виїзду на місце, яке вказує клієнт.
Фото ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Як зазначають джерела, у борделі надавали інтимні послуги шестеро жінок. Наймолодшій із них – 19 років, найстаршій – 28. Четверо із них – жительки Волині, ще двоє – уродженки Київської та Одеської областей.
Інтимні послуги, які вони надавали, коштували від 800 до 2000 гривень з можливістю виїзду на місце, яке вказує клієнт.
Фото ілюстративне
Передрук заборонено
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Це типу Юнону накрили?
Цей бізнес був,є і БУДЕ-легалізація потрібна. Накрили,бо не заплатили.....а інші працюють....
що вміємо, те і робимо!
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