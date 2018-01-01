На Волині різко збільшиласть кількість аварій, - медики





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, 12 серпня трапилася одна ДТП, 13 серпня – 5, то за минулу добу аж 12.



Внаслідок аварій, які сталися 14 серпня постраждало 22 громадян.



13 бригад ЕМД з різних відділень надавали медичну допомогу потерпілим на місці події, після чого транспортували їх до лікувальних закладів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині різко збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Так, 12 серпня трапилася одна ДТП, 13 серпня – 5, то за минулу добу аж 12.Внаслідок аварій, які сталися 14 серпня постраждало 22 громадян.13 бригад ЕМД з різних відділень надавали медичну допомогу потерпілим на місці події, після чого транспортували їх до лікувальних закладів.

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