На Волині різко збільшиласть кількість аварій, - медики
Сьогодні, 17:04
На Волині різко збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, 12 серпня трапилася одна ДТП, 13 серпня – 5, то за минулу добу аж 12.
Внаслідок аварій, які сталися 14 серпня постраждало 22 громадян.
13 бригад ЕМД з різних відділень надавали медичну допомогу потерпілим на місці події, після чого транспортували їх до лікувальних закладів.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, 12 серпня трапилася одна ДТП, 13 серпня – 5, то за минулу добу аж 12.
Внаслідок аварій, які сталися 14 серпня постраждало 22 громадян.
13 бригад ЕМД з різних відділень надавали медичну допомогу потерпілим на місці події, після чого транспортували їх до лікувальних закладів.
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