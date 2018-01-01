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На Волині різко збільшиласть кількість аварій, - медики

На Волині різко збільшиласть кількість аварій, - медики
На Волині різко збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, 12 серпня трапилася одна ДТП, 13 серпня – 5, то за минулу добу аж 12.

Внаслідок аварій, які сталися 14 серпня постраждало 22 громадян.

13 бригад ЕМД з різних відділень надавали медичну допомогу потерпілим на місці події, після чого транспортували їх до лікувальних закладів.

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Теги: дтп, аварія, медицина
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