У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики
Сьогодні, 17:12
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі почалися постійні служіння Київського Патріархату.
Відправу очолив віце-канцлер єпархії та старший капелан протоієрей Олександр Безкоровайний, співслужили інспектор з питань місійної діяльності Волинської духовної консисторії протоієрей Юрій Близнюк, усі медичні капелани міста, - повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.
Отець Юрій у проповіді наголосив на потребі молитися до Бога рідною, близькою і зрозумілою нам мовою.
Молебні та інші відправи в госпіталі час від часу відбувались і раніше, але відтепер проходитимуть регулярно.
Для цього митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив опікуватися цим закладом, де лікуються воїни, які пройшли війну на Донбасі, священика Сергія Мельничука (теж колишнього учасника АТО).
Акафісти, молебні й інші служби тут – поки що в актовому залі – відправлятимуться щосереди о 12 годині.
Про всілякі духовні потреби можна телефонувати до отця Сергія за номерами: 063 708 43 68, 098 36 21 225.
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Відправу очолив віце-канцлер єпархії та старший капелан протоієрей Олександр Безкоровайний, співслужили інспектор з питань місійної діяльності Волинської духовної консисторії протоієрей Юрій Близнюк, усі медичні капелани міста, - повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.
Отець Юрій у проповіді наголосив на потребі молитися до Бога рідною, близькою і зрозумілою нам мовою.
Молебні та інші відправи в госпіталі час від часу відбувались і раніше, але відтепер проходитимуть регулярно.
Для цього митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив опікуватися цим закладом, де лікуються воїни, які пройшли війну на Донбасі, священика Сергія Мельничука (теж колишнього учасника АТО).
Акафісти, молебні й інші служби тут – поки що в актовому залі – відправлятимуться щосереди о 12 годині.
Про всілякі духовні потреби можна телефонувати до отця Сергія за номерами: 063 708 43 68, 098 36 21 225.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну, якщо коштів не вистачає на обладнання і ліки - тоді тільки священники... Вибачаюсь за цинизм.
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