У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики

У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі почалися постійні служіння Київського Патріархату.Відправу очолив віце-канцлер єпархії та старший капелан протоієрей, співслужили інспектор з питань місійної діяльності Волинської духовної консисторії протоієрей, усі медичні капелани міста, - повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.Отець Юрій у проповіді наголосив на потребі молитися до Бога рідною, близькою і зрозумілою нам мовою.Молебні та інші відправи в госпіталі час від часу відбувались і раніше, але відтепер проходитимуть регулярно.Для цього митрополит Луцький і Волинськийблагословив опікуватися цим закладом, де лікуються воїни, які пройшли війну на Донбасі, священика(теж колишнього учасника АТО).Акафісти, молебні й інші служби тут – поки що в актовому залі – відправлятимуться щосереди о 12 годині.