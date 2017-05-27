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У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики

У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі почалися постійні служіння Київського Патріархату.

Відправу очолив віце-канцлер єпархії та старший капелан протоієрей Олександр Безкоровайний, співслужили інспектор з питань місійної діяльності Волинської духовної консисторії протоієрей Юрій Близнюк, усі медичні капелани міста, - повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.

Отець Юрій у проповіді наголосив на потребі молитися до Бога рідною, близькою і зрозумілою нам мовою.

Молебні та інші відправи в госпіталі час від часу відбувались і раніше, але відтепер проходитимуть регулярно.

Для цього митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив опікуватися цим закладом, де лікуються воїни, які пройшли війну на Донбасі, священика Сергія Мельничука (теж колишнього учасника АТО).

Акафісти, молебні й інші служби тут – поки що в актовому залі – відправлятимуться щосереди о 12 годині.

Про всілякі духовні потреби можна телефонувати до отця Сергія за номерами: 063 708 43 68, 098 36 21 225.


У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики
У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики
У луцькому військовому госпіталі тепер регулярно служитимуть священики


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Теги: військові, церква, УПЦ КП
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Коментарі 1
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Ну, якщо коштів не вистачає на обладнання і ліки - тоді тільки священники... Вибачаюсь за цинизм.
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