У Ковелі авто на смерть збило пенсіонерку





Інцидент трапився вчора, 14 серпня, на вулиці Брестській, - інформує ГУНП у Волинській області.



Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

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