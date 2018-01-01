У Ковелі авто на смерть збило пенсіонерку
Сьогодні, 17:14
У Ковелі трапилась дорожньо-траспортна пригода: під колеса Opel Frontera потрапила пенсіонерка.
Інцидент трапився вчора, 14 серпня, на вулиці Брестській, - інформує ГУНП у Волинській області.
Від отриманих травм жінка померла у лікарні.
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Інцидент трапився вчора, 14 серпня, на вулиці Брестській, - інформує ГУНП у Волинській області.
Від отриманих травм жінка померла у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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