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У Ковелі авто на смерть збило пенсіонерку

У Ковелі авто на смерть збило пенсіонерку
У Ковелі трапилась дорожньо-траспортна пригода: під колеса Opel Frontera потрапила пенсіонерка.

Інцидент трапився вчора, 14 серпня, на вулиці Брестській, - інформує ГУНП у Волинській області.

Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

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Теги: аварія, Ковель
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