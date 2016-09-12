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Резервний фонд Луцька зменшився у сім разів

Резервний фонд Луцька зменшився у сім разів
У Луцьку сума коштів, передбачена в резервному фонді, зменшилася у сім разів.

Про це стало відомо середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився у директора департаменту фінансів та бюджету Лілії Єлової, яку суму передбачили у резервному фонді міста та як використовували кошти.

«Станом на 1 січня було передбачено 3,8 мільйона гривень, станом на 1 липня ця сума становить 527 тисяч. Протягом року ми зменшували обсяг резервного фонду і направляли на інші видатки, зокрема, ремонти та реконструкції. Ці гроші можуть використовувати у разі надзвичайних ситуацій або зменшувати і направляти на виконання певних робіт», - розповіла посадовиця.

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Теги: гроші, фонд, резерв
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