Аварія на Волині: фіра зіткнулась з Mercedes
Сьогодні, 17:23
Поблизу села Козловичі Ковельського району трапилась аварія за участі кінної підводи та автівки.
Зазначається, що 56-річний їздовий, керуючи фірою, не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz Vito, за кермом якого перебував 31-річний ковельчанин, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП їздовий, водій та пасажирка Mercedes-Benz Vito отримали тілесні ушкодження.
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Зазначається, що 56-річний їздовий, керуючи фірою, не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz Vito, за кермом якого перебував 31-річний ковельчанин, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП їздовий, водій та пасажирка Mercedes-Benz Vito отримали тілесні ушкодження.
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