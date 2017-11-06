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Аварія на Волині: фіра зіткнулась з Mercedes

Аварія на Волині: фіра зіткнулась з Mercedes
Поблизу села Козловичі Ковельського району трапилась аварія за участі кінної підводи та автівки.

Зазначається, що 56-річний їздовий, керуючи фірою, не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz Vito, за кермом якого перебував 31-річний ковельчанин, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП їздовий, водій та пасажирка Mercedes-Benz Vito отримали тілесні ушкодження.

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Теги: аварія, віз
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