Які імена для дітей у Луцьку найпопулярніші. РЕЙТИНГ

У Луцьку новонароджених хлопчиків найчастіше називають Олександрами, Артемами та Матвіями, а дівчаток - Софіями, Аннами і Златами.Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."Друзі! Ми підготували рейтинг найпопулярніших імен у місті Луцьку за перше півріччя 2018 року, який, сподіваємося, допоможе Вам у виборі імені для своєї крихітки!" - йдеться у повідомленні.Отже, найпопулярнішими іменами, якими лучани називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2018 року, стали:Жіночі: Софія, Анна, Злата, Меланія, Уляна, Ярина, Дарина, Яна, Анастасія, Мілана, Діана, Вероніка, Вікторія, Соломія, Аріна, Олександра, Христина, Марія, Емілія, Валерія, Кіра, Поліна, Кароліна, Ангеліна, Єва, Єлизавета.Чоловічі: Олександр, Артем, Матвій, Тимофій, Дамір, Арсен, Данило, Ярослав, Давид, Ілля, Марк, Максим, Вадим, Владислав, Кирило, Іван, Микола, Антон, Роман, Дмитро, Денис, Захар, Назар, Володимир, Богдан, Олексій, Тимур, Михайло, Любомир, Богдан.Однак, окрім традиційних імен, лучани вибирають своїм дітям і незвичні.Серед таких жіночих: Моніка, Мілена, Агнеса, Таяна, Лана, Аделія, Устинія, Таміла, Аріана, Божена, Дана, Рома, Богуслава, Ванесса, Олівія, Ельвіра, Майя, Мія, Юліанна, Евеліна, Стефанія, Естер, Домініка.Серед чоловічих: Даріяр, Лев, Олівер, Клим, Гордій, Демид, Лев, Терентій, Влас, Мартін, Амір, Стефан, Даніель, Маркіян, Гордій, Тадей, Георгій, Авінадав, Адріан, Юнатан, Мефодій, Натаніель, Архип, Прохор.