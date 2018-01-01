У Луцьку презентують «Руки розбійника»





У неділю, 26 серпня, в луцькій Книгарні «Є» (вул. Лесі Українки, 30) відбудеться розмова про підлітковий роман німецького автора Фінна-Оле Гайнріха «Руки розбійника».



Перекладачка Ірина Загладько, завдяки якій твір побачив світ українською, розповість про неідеальних героїв-підлітків цієї історії, те, як було працювати над перекладом, переписку із автором та особливу подорож до Стамбула, щоб зрозуміти цю книжку більше.



Зустріч модеруватиме Анна Луцюк. Початок о 16:00.



Довідково:



«Руки розбійника» — історія про двох друзів, які наважуються на авантюру — вирушають до Стамбула. Самюель сподівається знайти там свого майже невідомого батька, власну ідентичність, відчуття дому, якого він ніколи не мав. Янік — навпаки, намагається втекти від ідеального дому, досконалих батьків та родинного затишку. Та насамперед Янік хоче переконатися, чи між ним і Самюелем все ще існує дружба, адже перед поїздкою трапилося те, що може безповоротно вплинути на їхні стосунки.

«Руки розбійника» — книжка про велику силу зв’язків, які людина набуває за життя, іноді навіть всупереч власній волі. Їх складно змінити і дуже легко втратити, коли вже думаєш, що вони з тобою назавжди.

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