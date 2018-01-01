вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку презентують «Руки розбійника»

У Луцьку презентують «Руки розбійника»
У Луцьку відбудеться презентація книжки «Руки розбійника».

У неділю, 26 серпня, в луцькій Книгарні «Є» (вул. Лесі Українки, 30) відбудеться розмова про підлітковий роман німецького автора Фінна-Оле Гайнріха «Руки розбійника».

Перекладачка Ірина Загладько, завдяки якій твір побачив світ українською, розповість про неідеальних героїв-підлітків цієї історії, те, як було працювати над перекладом, переписку із автором та особливу подорож до Стамбула, щоб зрозуміти цю книжку більше.

Зустріч модеруватиме Анна Луцюк. Початок о 16:00.

Довідково:

«Руки розбійника» — історія про двох друзів, які наважуються на авантюру — вирушають до Стамбула. Самюель сподівається знайти там свого майже невідомого батька, власну ідентичність, відчуття дому, якого він ніколи не мав. Янік — навпаки, намагається втекти від ідеального дому, досконалих батьків та родинного затишку. Та насамперед Янік хоче переконатися, чи між ним і Самюелем все ще існує дружба, адже перед поїздкою трапилося те, що може безповоротно вплинути на їхні стосунки.
«Руки розбійника» — книжка про велику силу зв’язків, які людина набуває за життя, іноді навіть всупереч власній волі. Їх складно змінити і дуже легко втратити, коли вже думаєш, що вони з тобою назавжди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: література, презентація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:32
У Луцьку замінять застарілі тепломережі
Сьогодні, 19:21
У Луцьку презентують «Руки розбійника»
Сьогодні, 19:14
Які волинські товари продають іншим країнам. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:49
На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
13 червень, 18:08
У Луцьку презентують книгу відомого критика У Луцьку презентують книгу відомого критика
24 травень, 17:28
У Луцьку презентують книгу спогадів волинян про події 1943 року У Луцьку презентують книгу спогадів волинян про події 1943 року
21 травень, 08:55
Відомий журналіст привезе у Луцьк трилер для читачів з міцними нервами Відомий журналіст привезе у Луцьк трилер для читачів з міцними нервами
21 травень, 05:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
Сьогодні, 15:22
 1
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
Сьогодні, 14:52
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Колишній «зек» жорстоко зґвалтував 7-річну дочку співмешканки
Сьогодні, 19:48
 0
Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:32
 0
Медіа
відео
1/8