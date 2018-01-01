Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО

Сергій Семенов

До організаціїпричетний один із фігурантів так званої «заборолівської справи»Про цестало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.За інформацією джерела, Сергій Семенов, відомий у кримінальному середовищі за прізвиськом «Сємьон», був одним з органазаторів борделю у квартирі на вулиці Лесі Українки.Як відомо, чоловік фігуруєу селі Забороль поблизу Луцька. Нині чоловік – у розшуку.Зазначають, що днями правоохоронці намагалися затримати Семенова. Але чоловік втік від поліцейських, пошкодивши їхню автівку.Нагадаємо також, що у Луцьку зранку 25 квітня, який, за інформацією ЗМІ, згорів належав дружині Сергія Семенова.