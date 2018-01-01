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Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО

Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО
До організації борделю на вулиці Лесі Українки у Луцьку причетний один із фігурантів так званої «заборолівської справи» Сергій Семенов.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, Сергій Семенов, відомий у кримінальному середовищі за прізвиськом «Сємьон», був одним з органазаторів борделю у квартирі на вулиці Лесі Українки.

Сергій Семенов
Сергій Семенов


Як відомо, чоловік фігурує у справі щодо викрадення, утримання в неволі та катування так званих «криптовалтників» у селі Забороль поблизу Луцька. Нині чоловік – у розшуку.

Зазначають, що днями правоохоронці намагалися затримати Семенова. Але чоловік втік від поліцейських, пошкодивши їхню автівку.

Нагадаємо також, що у Луцьку зранку 25 квітня згорів позашляховик Nissan Patrol, який, за інформацією ЗМІ, згорів належав дружині Сергія Семенова.

Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО


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Теги: бордель, Сергій Семенов, заборолівська справа, криптовалютники, Луцьк
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