Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:32
До організації борделю на вулиці Лесі Українки у Луцьку причетний один із фігурантів так званої «заборолівської справи» Сергій Семенов.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
За інформацією джерела, Сергій Семенов, відомий у кримінальному середовищі за прізвиськом «Сємьон», був одним з органазаторів борделю у квартирі на вулиці Лесі Українки.
Як відомо, чоловік фігурує у справі щодо викрадення, утримання в неволі та катування так званих «криптовалтників» у селі Забороль поблизу Луцька. Нині чоловік – у розшуку.
Зазначають, що днями правоохоронці намагалися затримати Семенова. Але чоловік втік від поліцейських, пошкодивши їхню автівку.
Нагадаємо також, що у Луцьку зранку 25 квітня згорів позашляховик Nissan Patrol, який, за інформацією ЗМІ, згорів належав дружині Сергія Семенова.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
За інформацією джерела, Сергій Семенов, відомий у кримінальному середовищі за прізвиськом «Сємьон», був одним з органазаторів борделю у квартирі на вулиці Лесі Українки.
Як відомо, чоловік фігурує у справі щодо викрадення, утримання в неволі та катування так званих «криптовалтників» у селі Забороль поблизу Луцька. Нині чоловік – у розшуку.
Зазначають, що днями правоохоронці намагалися затримати Семенова. Але чоловік втік від поліцейських, пошкодивши їхню автівку.
Нагадаємо також, що у Луцьку зранку 25 квітня згорів позашляховик Nissan Patrol, який, за інформацією ЗМІ, згорів належав дружині Сергія Семенова.
Головне зображення - ілюстративне
Передрук заборонено
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