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Колишній «зек» жорстоко зґвалтував 7-річну дочку співмешканки

Колишній «зек» жорстоко зґвалтував 7-річну дочку співмешканки
Суд засудив чоловіка до дванадцяти років тюремного ув'язнення.

В одному з населених пунктів Кобеляцького району Полтавщини 34-річний раніше судимий громадянин скоїв сексуальне насильство над 7-річною дівчинкою, - пише Уніан.

Відповідне повідомлення опублікували представники прес-центру обласної прокуратури.

Згідно з даними наглядового відомства, погрожуючи дочці своєї співмешканки фізичною розправою, він здійснив з нею статевий акт.

Дівчинка розповіла мамі про зґвалтування. Та негайно звернулася в поліцію. Було відкрито кримінальну справу.

Кобеляцький райсуд засудив його до дванадцяти років тюремного ув'язнення. Однак прокуратура Полтавської області таким судовим рішенням виявилася не задоволена.

Тому її слідчі зараз готують звернення до Апеляційного суду регіону – заради посилення вироку.

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Теги: діти, кримінал, зґвалтування
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