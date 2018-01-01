У Луцьку не розминулися Daewoo та Renault. ФОТО





Про це повідомляють



Аварія трапилася сьогодні, 15 серпня, близько 19:45 на вулиці Станіславського навпроти церкви «Фіміам».



За попередніми даними, авто зазнали серйозних механічних ушкоджень.



На щастя, обійшлося без жертв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій автомобіля Daewoo Lanos не дотримався безпечної дистанції та врізався у Renault Laguna.Про це повідомляють Волинські новини Аварія трапилася сьогодні, 15 серпня, близько 19:45 на вулиці Станіславського навпроти церкви «Фіміам».За попередніми даними, авто зазнали серйозних механічних ушкоджень.На щастя, обійшлося без жертв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію