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У Луцьку не розминулися Daewoo та Renault. ФОТО

У Луцьку не розминулися Daewoo та Renault. ФОТО
У Луцьку водій автомобіля Daewoo Lanos не дотримався безпечної дистанції та врізався у Renault Laguna.

Про це повідомляють Волинські новини.

Аварія трапилася сьогодні, 15 серпня, близько 19:45 на вулиці Станіславського навпроти церкви «Фіміам».

За попередніми даними, авто зазнали серйозних механічних ушкоджень.

На щастя, обійшлося без жертв.


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Теги: ДТП, Луцьк
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