У Луцьку не розминулися Daewoo та Renault. ФОТО
Сьогодні, 21:09
У Луцьку водій автомобіля Daewoo Lanos не дотримався безпечної дистанції та врізався у Renault Laguna.
Про це повідомляють Волинські новини.
Аварія трапилася сьогодні, 15 серпня, близько 19:45 на вулиці Станіславського навпроти церкви «Фіміам».
За попередніми даними, авто зазнали серйозних механічних ушкоджень.
На щастя, обійшлося без жертв.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Аварія трапилася сьогодні, 15 серпня, близько 19:45 на вулиці Станіславського навпроти церкви «Фіміам».
За попередніми даними, авто зазнали серйозних механічних ушкоджень.
На щастя, обійшлося без жертв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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