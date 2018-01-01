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Як сплатити штрафи: волинські патрульні надали нові реквізити

Як сплатити штрафи: волинські патрульні надали нові реквізити
На Волині патрульна поліція опублікувала оновлені банківські реквізити для сплати штрафів.

Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.

Оновлені реквізити для сплати штрафів УПП у Волинській області:

1. Отримувач: УК у м.Луцьку /м.Луцьк/21081100
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009628
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31419542003002
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції

2. Отримувач: Ковельське УК/м.Ковель/21081100
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37788874
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31417542003004
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції

3. Отримувач: ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31114149003001
Код класифікації доходів бюджету: 21081300
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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Коментарі 1
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реквізити змінились з 02 липня
а вони у....йобки тільки тепер дубля прочухали
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