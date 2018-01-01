Як сплатити штрафи: волинські патрульні надали нові реквізити
Сьогодні, 21:23
На Волині патрульна поліція опублікувала оновлені банківські реквізити для сплати штрафів.
Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Оновлені реквізити для сплати штрафів УПП у Волинській області:
1. Отримувач: УК у м.Луцьку /м.Луцьк/21081100
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009628
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31419542003002
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції
2. Отримувач: Ковельське УК/м.Ковель/21081100
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37788874
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31417542003004
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції
3. Отримувач: ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31114149003001
Код класифікації доходів бюджету: 21081300
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
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Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Оновлені реквізити для сплати штрафів УПП у Волинській області:
1. Отримувач: УК у м.Луцьку /м.Луцьк/21081100
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009628
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31419542003002
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції
2. Отримувач: Ковельське УК/м.Ковель/21081100
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37788874
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31417542003004
Код класифікації доходів бюджету: 21081100
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції
3. Отримувач: ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Номер рахунку: 31114149003001
Код класифікації доходів бюджету: 21081300
Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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