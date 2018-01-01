Як сплатити штрафи: волинські патрульні надали нові реквізити





Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.



Оновлені реквізити для сплати штрафів УПП у Волинській області:



1. Отримувач: УК у м.Луцьку /м.Луцьк/21081100

Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009628

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Номер рахунку: 31419542003002

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції



2. Отримувач: Ковельське УК/м.Ковель/21081100

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37788874

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Номер рахунку: 31417542003004

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції



3. Отримувач: ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300

Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Номер рахунку: 31114149003001

Код класифікації доходів бюджету: 21081300

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині патрульна поліція опублікувала оновлені банківські реквізити для сплати штрафів.Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.Оновлені реквізити для сплати штрафів УПП у Волинській області:1. Отримувач: УК у м.Луцьку /м.Луцьк/21081100Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009628Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)Код банку (МФО): 899998Номер рахунку: 31419542003002Код класифікації доходів бюджету: 21081100Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції2. Отримувач: Ковельське УК/м.Ковель/21081100Код отримувача (ЄДРПОУ): 37788874Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)Код банку (МФО): 899998Номер рахунку: 31417542003004Код класифікації доходів бюджету: 21081100Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції3. Отримувач: ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)Код банку (МФО): 899998Номер рахунку: 31114149003001Код класифікації доходів бюджету: 21081300Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

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