Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО

В Іграх Нескорених братимуть участь двоє волинян. Серед них –, який розповів про підготовку до змагань.Про це йдеться у сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.Василь Омельченко – представник української збірної на «Іграх Нескорених». Волинянин розповідає: у Збройних силах України – з 2011 року. Служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014-му був поранений на сході України. Потім тривалий час лікувався.Після одужання дізнався про ці змагання і пройшов три етапи відбору.