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Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО

Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО
В Іграх Нескорених братимуть участь двоє волинян. Серед них – Василь Омельченко, який розповів про підготовку до змагань.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

Василь Омельченко – представник української збірної на «Іграх Нескорених». Волинянин розповідає: у Збройних силах України – з 2011 року. Служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014-му був поранений на сході України. Потім тривалий час лікувався.

Після одужання дізнався про ці змагання і пройшов три етапи відбору.



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Теги: Ігри Нескорених, Волинь
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