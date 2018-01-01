Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
В Іграх Нескорених братимуть участь двоє волинян. Серед них – Василь Омельченко, який розповів про підготовку до змагань.
Про це йдеться у сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Василь Омельченко – представник української збірної на «Іграх Нескорених». Волинянин розповідає: у Збройних силах України – з 2011 року. Служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014-му був поранений на сході України. Потім тривалий час лікувався.
Після одужання дізнався про ці змагання і пройшов три етапи відбору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Василь Омельченко – представник української збірної на «Іграх Нескорених». Волинянин розповідає: у Збройних силах України – з 2011 року. Служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014-му був поранений на сході України. Потім тривалий час лікувався.
Після одужання дізнався про ці змагання і пройшов три етапи відбору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Одесі чоловік облив кислотою дитину
Сьогодні, 22:58
Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід
Сьогодні, 21:36
Як сплатити штрафи: волинські патрульні надали нові реквізити
Сьогодні, 21:23