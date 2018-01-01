16 серпня на Волині: гортаючи календар

Ірина Мельник (на фото), журналіст Тетяна Урбан, керівник міського Центру національно-патріотичного виховання Богдан Бальбуза, депутат Луцької міської ради від "Свободи" Микола Романюк, політик Адам Мартинюк.



Також день народження цього дня святкує головний лікар приватного підприємства «Діагностичний центр», голова асоціації підприємців в галузі медицини та фармації Волинської області Микола Цюх.



Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.



Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

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