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16 серпня на Волині: гортаючи календар

16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження фотограф Ірина Мельник (на фото), журналіст Тетяна Урбан, керівник міського Центру національно-патріотичного виховання Богдан Бальбуза, депутат Луцької міської ради від "Свободи" Микола Романюк, політик Адам Мартинюк.

Також день народження цього дня святкує головний лікар приватного підприємства «Діагностичний центр», голова асоціації підприємців в галузі медицини та фармації Волинської області Микола Цюх.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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