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Чоловік хотів скоїти самоспалення біля Луцької міськради

Чоловік хотів скоїти самоспалення біля Луцької міськради
Біля приміщення Луцької міськради на вулиці Богдана Хмельницького чоловік погрожував скоїти самоспалення.

Інцидент стався ввечері 15 серпня.

Інформацію про цю подію підтвердила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук. За її словами, був виклик, що чоловік намагався спалити себе біля приміщення луцького муніципалітету.

На щастя, цьому вдалося запобігти. На місце події прибули патрульні поліцейські, які ведуть перемовини з чоловіком. Також вони намагаються встановити його особу.

За словами очевидців події, винуватець інциденту може бути атовцем.

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Теги: інцидент, Луцьк
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