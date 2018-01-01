На Волині з’явилася нова поліцейська станція
Сьогодні, 00:38
У селищі Головне Любомльського району розпочала роботу поліцейська станція. Це вже одинадцята станція, яка функціонує на території області.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Поліцейська станція обладнана комп’ютерною технікою та доступом до інтернет, що дозволить мобільно реагувати на події і злочини, які сталися на території обслуговування.
«Станція облаштована усім необхідним для роботи дільничного офіцера поліції, і буде обслуговувати понад 6 тисяч жителів громади», – повідомив заступник начальника Любомльського відділу поліції Павло Микитюк.
Нагадаємо, що до кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Поліцейська станція обладнана комп’ютерною технікою та доступом до інтернет, що дозволить мобільно реагувати на події і злочини, які сталися на території обслуговування.
«Станція облаштована усім необхідним для роботи дільничного офіцера поліції, і буде обслуговувати понад 6 тисяч жителів громади», – повідомив заступник начальника Любомльського відділу поліції Павло Микитюк.
Нагадаємо, що до кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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