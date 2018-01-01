На Волині з’явилася нова поліцейська станція

У селищі Головне Любомльського району розпочала роботу поліцейська станція. Це вже одинадцята станція, яка функціонує на території області.Про це повідомили у СК ГУНП в області.Поліцейська станція обладнана комп’ютерною технікою та доступом до інтернет, що дозволить мобільно реагувати на події і злочини, які сталися на території обслуговування.«Станція облаштована усім необхідним для роботи дільничного офіцера поліції, і буде обслуговувати понад 6 тисяч жителів громади», – повідомив заступник начальника Любомльського відділу поліціїНагадаємо, що до кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.