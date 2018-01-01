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На Волині з’явилася нова поліцейська станція

На Волині з’явилася нова поліцейська станція
У селищі Головне Любомльського району розпочала роботу поліцейська станція. Це вже одинадцята станція, яка функціонує на території області.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

Поліцейська станція обладнана комп’ютерною технікою та доступом до інтернет, що дозволить мобільно реагувати на події і злочини, які сталися на території обслуговування.

«Станція облаштована усім необхідним для роботи дільничного офіцера поліції, і буде обслуговувати понад 6 тисяч жителів громади», – повідомив заступник начальника Любомльського відділу поліції Павло Микитюк.



Нагадаємо, що до кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.


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Теги: поліція, Волинь
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