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У Луцьку вирішили відродити «Меморіал імені Стуса»

У Луцьку вирішили відродити «Меморіал імені Стуса»
На Волині намагаються відродити активну діяльність громадської організації «Волинський Меморіал імені Василя Стуса», історія якої розпочалась ще 1989 року.

Збори пройшли у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва, де було облаштовано тематичний перегляд книжок та статей, - повідомляє Волинь-нова.

Активісти волинського «Меморіалу», історики і журналісти, громадські діячі вирішили в подальшому діяти як відокремлений структурний підрозділ Громадської організації «Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал імені Василя Стуса».

Волинський «Меморіал» обрав засновника організації Віталія Мельника почесним головою та на його пропозицію обрали нового Голову Волинського «Меморіалу» - Олександра Жука.

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Теги: Меморіал, Василь Стус
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