На фесті в Луцьку архаїчні співи поєднаються з електронною музикою
Сьогодні, 04:11
Традиційним гостем фестивалю «Art Jazz 2018» є музичний гурт з Білорусі – «Shuma», які закриватимуть перший фестивальний день.
Про це повідомляють організатори.
«Shuma» - це живий електронний проект у межах якої поєднуються архаїчні співи Білорусі і різні стилі сучасної електронної музики ( Electronic,IDM, Acid jazz, Bass, Ambient, Techno, Digital Archaica, Folktronica, Chillstep, Ethno-Electronic, Future Beats і інші.)
Склад гурту SHUMA :
Руся – вокал, концепт
Надзея Чугунова — вокал
Аляксей Будзько — лайв-програмінг, клавішні
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
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Про це повідомляють організатори.
«Shuma» - це живий електронний проект у межах якої поєднуються архаїчні співи Білорусі і різні стилі сучасної електронної музики ( Electronic,IDM, Acid jazz, Bass, Ambient, Techno, Digital Archaica, Folktronica, Chillstep, Ethno-Electronic, Future Beats і інші.)
Склад гурту SHUMA :
Руся – вокал, концепт
Надзея Чугунова — вокал
Аляксей Будзько — лайв-програмінг, клавішні
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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