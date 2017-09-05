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На фесті в Луцьку архаїчні співи поєднаються з електронною музикою

На фесті в Луцьку архаїчні співи поєднаються з електронною музикою
Традиційним гостем фестивалю «Art Jazz 2018» є музичний гурт з Білорусі – «Shuma», які закриватимуть перший фестивальний день.

Про це повідомляють організатори.

«Shuma» - це живий електронний проект у межах якої поєднуються архаїчні співи Білорусі і різні стилі сучасної електронної музики ( Electronic,IDM, Acid jazz, Bass, Ambient, Techno, Digital Archaica, Folktronica, Chillstep, Ethno-Electronic, Future Beats і інші.)


Склад гурту SHUMA :

Руся – вокал, концепт
Надзея Чугунова — вокал
Аляксей Будзько — лайв-програмінг, клавішні

Дітям до 14 років вхід безкоштовний.




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Теги: джаз, Луцьк
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