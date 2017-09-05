На фесті в Луцьку архаїчні співи поєднаються з електронною музикою





Про це повідомляють організатори.



«Shuma» - це живий електронний проект у межах якої поєднуються архаїчні співи Білорусі і різні стилі сучасної електронної музики ( Electronic,IDM, Acid jazz, Bass, Ambient, Techno, Digital Archaica, Folktronica, Chillstep, Ethno-Electronic, Future Beats і інші.)





Склад гурту SHUMA :



Руся – вокал, концепт

Надзея Чугунова — вокал

Аляксей Будзько — лайв-програмінг, клавішні



Дітям до 14 років вхід безкоштовний.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційним гостем фестивалю «Art Jazz 2018» є музичний гурт з Білорусі – «Shuma», які закриватимуть перший фестивальний день.Про це повідомляють організатори.«Shuma» - це живий електронний проект у межах якої поєднуються архаїчні співи Білорусі і різні стилі сучасної електронної музики ( Electronic,IDM, Acid jazz, Bass, Ambient, Techno, Digital Archaica, Folktronica, Chillstep, Ethno-Electronic, Future Beats і інші.)Склад гурту SHUMA :– вокал, концепт— вокал— лайв-програмінг, клавішніДітям до 14 років вхід безкоштовний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію