В облраді підтримали пропозицію ОДА щодо грошей на луцьку школу

Бюджетна комісія Волиньради погодила проект розпорядження голови ОДА про передачу цільової субвенції з луцького бюджету на школу № 27.Про це повідомили у прес-службі облради.Заступник директора депаратаменту фінансів ОДАнагадав, що 13 серпня Луцька міськрада, передавши обласному бюджету субвенцію у понад 7 мільйонів гривень на будівництво школи-дитячого садка в 55-му мікрорайоні.Селедець запропонував депутатам підтримати цю позицію, проголосувавши за проект відповідного розпорядження голови ОДА, яким вносяться зміни до показників обласного бюджету з врахуванням іншої субвенції. Депутати пропозицію підтримали.Рекомендовано збільшити доходи загального фонду обласного бюджету на понад 7 мільйонів гривень. Розпорядник коштів - управління капітального будівництва ОДА.Заступник голови комісіїнаголосив на важливості питання, зважаючи на те, що в місті відбуваються дискусії щодо виділення цих коштів.