В облраді підтримали пропозицію ОДА щодо грошей на луцьку школу
Сьогодні, 06:44
Бюджетна комісія Волиньради погодила проект розпорядження голови ОДА про передачу цільової субвенції з луцького бюджету на школу № 27.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Заступник директора депаратаменту фінансів ОДА Володимир Селедець нагадав, що 13 серпня Луцька міськрада змінила бюджет міста, передавши обласному бюджету субвенцію у понад 7 мільйонів гривень на будівництво школи-дитячого садка в 55-му мікрорайоні.
Селедець запропонував депутатам підтримати цю позицію, проголосувавши за проект відповідного розпорядження голови ОДА, яким вносяться зміни до показників обласного бюджету з врахуванням іншої субвенції. Депутати пропозицію підтримали.
Рекомендовано збільшити доходи загального фонду обласного бюджету на понад 7 мільйонів гривень. Розпорядник коштів - управління капітального будівництва ОДА.
Заступник голови комісії Володимир Бондар наголосив на важливості питання, зважаючи на те, що в місті відбуваються дискусії щодо виділення цих коштів.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Заступник директора депаратаменту фінансів ОДА Володимир Селедець нагадав, що 13 серпня Луцька міськрада змінила бюджет міста, передавши обласному бюджету субвенцію у понад 7 мільйонів гривень на будівництво школи-дитячого садка в 55-му мікрорайоні.
Селедець запропонував депутатам підтримати цю позицію, проголосувавши за проект відповідного розпорядження голови ОДА, яким вносяться зміни до показників обласного бюджету з врахуванням іншої субвенції. Депутати пропозицію підтримали.
Рекомендовано збільшити доходи загального фонду обласного бюджету на понад 7 мільйонів гривень. Розпорядник коштів - управління капітального будівництва ОДА.
Заступник голови комісії Володимир Бондар наголосив на важливості питання, зважаючи на те, що в місті відбуваються дискусії щодо виділення цих коштів.
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