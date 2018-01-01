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В облраді підтримали пропозицію ОДА щодо грошей на луцьку школу

В облраді підтримали пропозицію ОДА щодо грошей на луцьку школу
Бюджетна комісія Волиньради погодила проект розпорядження голови ОДА про передачу цільової субвенції з луцького бюджету на школу № 27.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Заступник директора депаратаменту фінансів ОДА Володимир Селедець нагадав, що 13 серпня Луцька міськрада змінила бюджет міста, передавши обласному бюджету субвенцію у понад 7 мільйонів гривень на будівництво школи-дитячого садка в 55-му мікрорайоні.

Селедець запропонував депутатам підтримати цю позицію, проголосувавши за проект відповідного розпорядження голови ОДА, яким вносяться зміни до показників обласного бюджету з врахуванням іншої субвенції. Депутати пропозицію підтримали.

Рекомендовано збільшити доходи загального фонду обласного бюджету на понад 7 мільйонів гривень. Розпорядник коштів - управління капітального будівництва ОДА.

Заступник голови комісії Володимир Бондар наголосив на важливості питання, зважаючи на те, що в місті відбуваються дискусії щодо виділення цих коштів.

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Теги: школа, Луцьк
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