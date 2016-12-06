У керівництві бюджетної комісії Волиньради – зміни

Заступник голови постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політикизаявив про складання повноважень як представник керівництва.Про це повідомили у прес-службі облради.Він надалі працюватиме в комісії як рядовий депутат.Зі слів Бондара, це пов'язано з його постійною роботою та зайнятістю. «В мене дуже багато справ, і тому не можу повноцінно виконувати обов'язки заступника голови комісії», - зазначив депутат.Його пропозицію щодо складання повноважень комісія підтримала.З ініціативи Володимира Бондара заступником голови бюджетної комісії обрано