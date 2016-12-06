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У керівництві бюджетної комісії Волиньради – зміни

У керівництві бюджетної комісії Волиньради – зміни
Заступник голови постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики Володимир Бондар заявив про складання повноважень як представник керівництва.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Він надалі працюватиме в комісії як рядовий депутат.

Зі слів Бондара, це пов'язано з його постійною роботою та зайнятістю. «В мене дуже багато справ, і тому не можу повноцінно виконувати обов'язки заступника голови комісії», - зазначив депутат.

Його пропозицію щодо складання повноважень комісія підтримала.

З ініціативи Володимира Бондара заступником голови бюджетної комісії обрано Михайла Імберовського.


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Теги: політика, Волинь
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