З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку
Сьогодні, 03:22
У мережі опублікували світлини з-під будівлі Луцької міськради, де чоловік погрожував здійснити самоспалення.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, інцидент трапився ввечері 15 серпня.
До поліції надійшов виклик, що чоловік погрожує скоїти самоспалення біля міськради.
На місце події прибули представники екстрених служб та волонтери.
Зрештою, чоловіка вдалося відмовити від такого радикального кроку.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, інцидент трапився ввечері 15 серпня.
До поліції надійшов виклик, що чоловік погрожує скоїти самоспалення біля міськради.
На місце події прибули представники екстрених служб та волонтери.
Зрештою, чоловіка вдалося відмовити від такого радикального кроку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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