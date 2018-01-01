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З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку

З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку
У мережі опублікували світлини з-під будівлі Луцької міськради, де чоловік погрожував здійснити самоспалення.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, інцидент трапився ввечері 15 серпня.

До поліції надійшов виклик, що чоловік погрожує скоїти самоспалення біля міськради.

На місце події прибули представники екстрених служб та волонтери.

Зрештою, чоловіка вдалося відмовити від такого радикального кроку.

З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку
З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку
З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку
З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку
З’явилися фото інциденту біля міськради в Луцьку

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Теги: інцидент, Луцьк
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