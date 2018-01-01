У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відому з власних джерел.



Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.



Зазначили, що чоловік – атовець та служить у підрозділі «Азов».



На місце події прибули два автомобілі поліцейських, пожежники і швидка.



Психолог і волонтер Олена Звєрєва тривалий час вела з ним перемовини спочатку у телефонному режимі, а згодом і на місці події. Зрештою вона заспокоїла чоловіка.



Чоловіка поклали в психіатричну лікарню.



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