вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці

У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці
Стали відомі подробиці можливого самопідпалу поблизу будівлі Луцької міської ради.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відому з власних джерел.

Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.

Зазначили, що чоловік – атовець та служить у підрозділі «Азов».

На місце події прибули два автомобілі поліцейських, пожежники і швидка.

Психолог і волонтер Олена Звєрєва тривалий час вела з ним перемовини спочатку у телефонному режимі, а згодом і на місці події. Зрештою вона заспокоїла чоловіка.

Чоловіка поклали в психіатричну лікарню.

Передрук заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовець, підпал, самопідпал, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
в дурку придурка до кінця життя
Відповісти
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 16 серпня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці
Сьогодні, 08:43
Села Волинської губернії на столітніх фото
Сьогодні, 08:24
Лучан запрошують на джазовий флешмоб
Сьогодні, 08:07
Схожі новини
Трьом військовим з Луцька куплять житло Трьом військовим з Луцька куплять житло
15 серпень, 09:32
У Луцьку продали землі на 4 мільйони гривень У Луцьку продали землі на 4 мільйони гривень
15 серпень, 09:27
Житло військовому замість пільг: у Луцьку «перекинуть» бюджетні гроші Житло військовому замість пільг: у Луцьку «перекинуть» бюджетні гроші
14 серпень, 11:06
Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець
13 серпень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
15 серпень, 15:22
 1
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
15 серпень, 14:52
 1
На Волині пара зловживає алкоголем та не доглядає за дітьми
Сьогодні, 09:46
 0
На Волині у колишньої «зечки» забрали немовля
Сьогодні, 09:42
 0
По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8