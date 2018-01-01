У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці
Сьогодні, 08:43
Стали відомі подробиці можливого самопідпалу поблизу будівлі Луцької міської ради.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відому з власних джерел.
Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.
Зазначили, що чоловік – атовець та служить у підрозділі «Азов».
На місце події прибули два автомобілі поліцейських, пожежники і швидка.
Психолог і волонтер Олена Звєрєва тривалий час вела з ним перемовини спочатку у телефонному режимі, а згодом і на місці події. Зрештою вона заспокоїла чоловіка.
Чоловіка поклали в психіатричну лікарню.
Передрук заборонено.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відому з власних джерел.
Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.
Зазначили, що чоловік – атовець та служить у підрозділі «Азов».
На місце події прибули два автомобілі поліцейських, пожежники і швидка.
Психолог і волонтер Олена Звєрєва тривалий час вела з ним перемовини спочатку у телефонному режимі, а згодом і на місці події. Зрештою вона заспокоїла чоловіка.
Чоловіка поклали в психіатричну лікарню.
Передрук заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
в дурку придурка до кінця життя
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