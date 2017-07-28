У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО





Про це йдеться в сюжеті



Стихія вирувала хвилин 20, але її наслідки долатимуть не одну годину. Злива залила Хрещатик - туди нанесло чимало бруду, землі. Рух вулицею відновили близько восьмої ранку - після того, як комунальники прибрали бруд.



Бесарабська площа перетворилася на озеро. Залило нижній поверх підземного торгового центру "Метроград".



На Хрещатику злива частково доруйнула старий гастроном, який стоїть руїною вже кілька років.



Потужний вітер поперевертав літні тераси кафе. Попадало чимало дерев, особливо в парку біля Верховної Ради та Кабміну.



Обійшлося без людських жертв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в ніч на четвер, 16 серпня, спостерігалася сильна гроза з градом.Про це йдеться в сюжеті ТСН Стихія вирувала хвилин 20, але її наслідки долатимуть не одну годину. Злива залила Хрещатик - туди нанесло чимало бруду, землі. Рух вулицею відновили близько восьмої ранку - після того, як комунальники прибрали бруд.Бесарабська площа перетворилася на озеро. Залило нижній поверх підземного торгового центру "Метроград".На Хрещатику злива частково доруйнула старий гастроном, який стоїть руїною вже кілька років.Потужний вітер поперевертав літні тераси кафе. Попадало чимало дерев, особливо в парку біля Верховної Ради та Кабміну.Обійшлося без людських жертв.

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