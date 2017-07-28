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У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО

У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві в ніч на четвер, 16 серпня, спостерігалася сильна гроза з градом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Стихія вирувала хвилин 20, але її наслідки долатимуть не одну годину. Злива залила Хрещатик - туди нанесло чимало бруду, землі. Рух вулицею відновили близько восьмої ранку - після того, як комунальники прибрали бруд.

Бесарабська площа перетворилася на озеро. Залило нижній поверх підземного торгового центру "Метроград".

На Хрещатику злива частково доруйнула старий гастроном, який стоїть руїною вже кілька років.

Потужний вітер поперевертав літні тераси кафе. Попадало чимало дерев, особливо в парку біля Верховної Ради та Кабміну.

Обійшлося без людських жертв.
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО

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Теги: Київ, злива
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