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У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО

У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Боженка, затримали чоловіка-нелегала, який не хотів виїжджати з України.

Його виявили близько 16 години, 15 серпня, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Встановили, що це іноземець, громадянин Азербайджану, який ухилявся від виїзду з України після завершення терміну перебування тут.

Його доставили в міграційну службу для складання відповідних матеріалів.
У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО

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Теги: нелегал, поліція, Луцьк
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