У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО





Його виявили близько 16 години, 15 серпня, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Встановили, що це іноземець, громадянин Азербайджану, який ухилявся від виїзду з України після завершення терміну перебування тут.



Його доставили в міграційну службу для складання відповідних матеріалів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Боженка, затримали чоловіка-нелегала, який не хотів виїжджати з України.Його виявили близько 16 години, 15 серпня, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Встановили, що це іноземець, громадянин Азербайджану, який ухилявся від виїзду з України після завершення терміну перебування тут.Його доставили в міграційну службу для складання відповідних матеріалів.

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