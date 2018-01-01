У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО
Сьогодні, 09:20
У Луцьку, на вулиці Боженка, затримали чоловіка-нелегала, який не хотів виїжджати з України.
Його виявили близько 16 години, 15 серпня, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Встановили, що це іноземець, громадянин Азербайджану, який ухилявся від виїзду з України після завершення терміну перебування тут.
Його доставили в міграційну службу для складання відповідних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його виявили близько 16 години, 15 серпня, повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Встановили, що це іноземець, громадянин Азербайджану, який ухилявся від виїзду з України після завершення терміну перебування тут.
Його доставили в міграційну службу для складання відповідних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
Сьогодні, 09:21
У Луцьку затримали іноземця-нелегала. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 16 серпня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці
Сьогодні, 08:43