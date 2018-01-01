У Ковелі п'янючий «в дрова» водій врізався у припарковану автівку
Сьогодні, 09:25
У Ковелі водій позашляховика зіткнувся з припаркованим авто.
Інцидент трапився 15 серпня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Водій Mitsubishi Outlander не врахував безпечного бокового інтервалу та скоїв наїзд на припаркований Passat.
На місці події патрульні встановили, що винуватець мав запах алкоголю з порожнини рота, нестійку ходу, почервоніння обличчя, - усе свідчило, що був нетверезий.
Перевірка показала 3, 51 проміле алкоголю в його крові, що в 17 разів вище допустимої норми.
На нього оформили 2 протоколи за порушення.
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Інцидент трапився 15 серпня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Водій Mitsubishi Outlander не врахував безпечного бокового інтервалу та скоїв наїзд на припаркований Passat.
На місці події патрульні встановили, що винуватець мав запах алкоголю з порожнини рота, нестійку ходу, почервоніння обличчя, - усе свідчило, що був нетверезий.
Перевірка показала 3, 51 проміле алкоголю в його крові, що в 17 разів вище допустимої норми.
На нього оформили 2 протоколи за порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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