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У Ковелі п'янючий «в дрова» водій врізався у припарковану автівку

У Ковелі п'янючий «в дрова» водій врізався у припарковану автівку
У Ковелі водій позашляховика зіткнувся з припаркованим авто.

Інцидент трапився 15 серпня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Водій Mitsubishi Outlander не врахував безпечного бокового інтервалу та скоїв наїзд на припаркований Passat.

На місці події патрульні встановили, що винуватець мав запах алкоголю з порожнини рота, нестійку ходу, почервоніння обличчя, - усе свідчило, що був нетверезий.

Перевірка показала 3, 51 проміле алкоголю в його крові, що в 17 разів вище допустимої норми.

На нього оформили 2 протоколи за порушення.

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Теги: п'яний, алкоголь, Ковель, Волинь
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