По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



16 серпня, близько 23 години, у Луцьку, з вулиці Задворецької, надійшло повідомлення про крадіжку. Заявник повідомив, що поцупили ноутбук, одяг, документи.



За наданими орієнтуваннями поліцейські виявили підозрілого чоловіка й затримали у с. Рованці.



Особі 40 років. Викрадені речі вилучили, чоловіка далі передали слідчому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали чоловіка, який вкрав ноутбук, одяг та документи в місцевого жителя.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.16 серпня, близько 23 години, у Луцьку, з вулиці Задворецької, надійшло повідомлення про крадіжку. Заявник повідомив, що поцупили ноутбук, одяг, документи.За наданими орієнтуваннями поліцейські виявили підозрілого чоловіка й затримали у с. Рованці.Особі 40 років. Викрадені речі вилучили, чоловіка далі передали слідчому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію