По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО
Сьогодні, 09:36
У Луцьку затримали чоловіка, який вкрав ноутбук, одяг та документи в місцевого жителя.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
16 серпня, близько 23 години, у Луцьку, з вулиці Задворецької, надійшло повідомлення про крадіжку. Заявник повідомив, що поцупили ноутбук, одяг, документи.
За наданими орієнтуваннями поліцейські виявили підозрілого чоловіка й затримали у с. Рованці.
Особі 40 років. Викрадені речі вилучили, чоловіка далі передали слідчому.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
16 серпня, близько 23 години, у Луцьку, з вулиці Задворецької, надійшло повідомлення про крадіжку. Заявник повідомив, що поцупили ноутбук, одяг, документи.
За наданими орієнтуваннями поліцейські виявили підозрілого чоловіка й затримали у с. Рованці.
Особі 40 років. Викрадені речі вилучили, чоловіка далі передали слідчому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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