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По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО

По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО
У Луцьку затримали чоловіка, який вкрав ноутбук, одяг та документи в місцевого жителя.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

16 серпня, близько 23 години, у Луцьку, з вулиці Задворецької, надійшло повідомлення про крадіжку. Заявник повідомив, що поцупили ноутбук, одяг, документи.

За наданими орієнтуваннями поліцейські виявили підозрілого чоловіка й затримали у с. Рованці.

Особі 40 років. Викрадені речі вилучили, чоловіка далі передали слідчому.
По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО

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Теги: крадіжка, Луцьк, злочин, поліція
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