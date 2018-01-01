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На Волині у колишньої «зечки» забрали немовля

На Волині у колишньої «зечки» забрали немовля
У селі Лобачівка Горохівського району у горе-матері забрали тримісячного хлопчика.

Дитину спочатку відправили у дитяче відділення Горохівської ЦРЛ, а потім в одне зі спеціальних закладів, де немовля тепер доглядають, - пише газета Волинь-нова.

Обділене батьківською любов’ю дитя – друге у жінки. Її донечка-підліток уже живе без матері, яку було позбавлено батьківських прав. Молода жінка лише у минулому році повернулася з місць позбавлення волі, де відбувала покарання за скоєння важкого злочину.

З розповідей місцевих жителів, жінка вживає алкоголь.

Відтак, малюка вилучили з жахливих умов. Протягом трьох днів матір не поцікавилася його долею. Зате у день його «поселення» у дитяче відділення влаштувала персоналу скандал, будучи п’яною.

Головне фото – ілюстративне.

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