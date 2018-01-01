На Волині пара зловживає алкоголем та не доглядає за дітьми
Сьогодні, 09:46
У селі Щитинь батьки-п'янички не доглядають за будинком та дітьми.
Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції ГУНП.
14 серпня о 20 годині до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Щитинь батьки, які виховують чотирьох малолітніх дітей зловживають алкогольними напоями та не ведуть належного догляду за дітьми.
На місце події виїхали ГРПП, інспектор ювенальної превенції та головний спеціаліст служби у справах дітей Любешівської РДА. В будинку даної сім’ї було не прибрано, речі розкидані, мати й батько перебували у п’яному стані.
Даних батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП й наголошено, що в разі повторного невиконання батьківських обов’язків буде вирішуватись питання про позбавлення їх батьківських прав.
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Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції ГУНП.
14 серпня о 20 годині до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Щитинь батьки, які виховують чотирьох малолітніх дітей зловживають алкогольними напоями та не ведуть належного догляду за дітьми.
На місце події виїхали ГРПП, інспектор ювенальної превенції та головний спеціаліст служби у справах дітей Любешівської РДА. В будинку даної сім’ї було не прибрано, речі розкидані, мати й батько перебували у п’яному стані.
Даних батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП й наголошено, що в разі повторного невиконання батьківських обов’язків буде вирішуватись питання про позбавлення їх батьківських прав.
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