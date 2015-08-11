День весілля перетворився на похорон: в аварії під Житомиром загинув військовий
Сьогодні, 10:01
На трасі Житомир-Бердичів 15 серпня в автомобільній аварії загинув військовий Олександр Ліщук - головний сержант 2 МБ 72 омбр.
Про це інформує Оперативне командування "Північ" на офіційній сторінці у Facebook.
"Отримавши відпустку, Олександр їхав на весілля, яке мало відбутися завтра, в четвер 16 серпня. Та в результаті жахливого ДТП день весілля раптово перетворився на день похорон. Йому було лише 33 роки...", - йдеться у дописі.
"Світла, позитивна людина, гарний військовий, вірний друг" - так характеризують його в бригаді і в батальоні. В ЗСУ з 2005 року, на фронті з 14-го. Разом із своїм 2 батальоном захищав МАріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому. Головний сержант батальону, дуже добросовісний, зараз теж перебував в зоні виконання бойової задачі на Луганщині, - сказано в повідомленні.
У чоловіка лишилися рідні і вагітна наречена.
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Про це інформує Оперативне командування "Північ" на офіційній сторінці у Facebook.
"Отримавши відпустку, Олександр їхав на весілля, яке мало відбутися завтра, в четвер 16 серпня. Та в результаті жахливого ДТП день весілля раптово перетворився на день похорон. Йому було лише 33 роки...", - йдеться у дописі.
"Світла, позитивна людина, гарний військовий, вірний друг" - так характеризують його в бригаді і в батальоні. В ЗСУ з 2005 року, на фронті з 14-го. Разом із своїм 2 батальоном захищав МАріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому. Головний сержант батальону, дуже добросовісний, зараз теж перебував в зоні виконання бойової задачі на Луганщині, - сказано в повідомленні.
У чоловіка лишилися рідні і вагітна наречена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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