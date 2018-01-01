вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Figli Migli» – креативна новинка*

У «Figli Migli» – креативна новинка*
А ви вже розважалися у Конструктор-ленді «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортСity»?

У Конструктор-ленд можна спробувати свої сили та створити справжні архітектурні шедеври всією сім’єю. Цікава розвага, як для дітей, так і для дорослих.

Створюйте унікальні будівлі у ТРЦ «ПортCity»! Велика кількість різноманітних будівельних деталей допоможуть втілити у життя найкреативніші ідеї!

Конструктор знаходиться у безлімітній батутній зоні, оплачуйте вхід, від 50 гривень - та розважайтесь.

Чекаємо на вас у «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортСity»!
У «Figli Migli» – креативна новинка*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, FigliMigli
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
З перехопленням та погонею: у Луцьку затримали викрадений автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
У «Figli Migli» – креативна новинка*
Сьогодні, 10:15
День весілля перетворився на похорон: в аварії під Житомиром загинув військовий
Сьогодні, 10:01
На Волині пара зловживає алкоголем та не доглядає за дітьми
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини* У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*
25 липень, 10:13
У FigliMigli – безлімітний тариф* У FigliMigli – безлімітний тариф*
13 червень, 20:21
У «FigliMigli» — забави для наймолодших. ФОТО* У «FigliMigli» — забави для наймолодших. ФОТО*
02 травень, 15:28
FigliMigli розважали дітей та дорослих. ФОТО* FigliMigli розважали дітей та дорослих. ФОТО*
27 квітень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
15 серпень, 15:22
 1
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
15 серпень, 14:52
 1
Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити
Сьогодні, 11:18
 0
Волинян попереджають про сильні зливи
Сьогодні, 11:05
 0
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8