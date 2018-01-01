У «Figli Migli» – креативна новинка*
Сьогодні, 10:15
А ви вже розважалися у Конструктор-ленді «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортСity»?
У Конструктор-ленд можна спробувати свої сили та створити справжні архітектурні шедеври всією сім’єю. Цікава розвага, як для дітей, так і для дорослих.
Створюйте унікальні будівлі у ТРЦ «ПортCity»! Велика кількість різноманітних будівельних деталей допоможуть втілити у життя найкреативніші ідеї!
Конструктор знаходиться у безлімітній батутній зоні, оплачуйте вхід, від 50 гривень - та розважайтесь.
Чекаємо на вас у «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортСity»!
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У Конструктор-ленд можна спробувати свої сили та створити справжні архітектурні шедеври всією сім’єю. Цікава розвага, як для дітей, так і для дорослих.
Створюйте унікальні будівлі у ТРЦ «ПортCity»! Велика кількість різноманітних будівельних деталей допоможуть втілити у життя найкреативніші ідеї!
Конструктор знаходиться у безлімітній батутній зоні, оплачуйте вхід, від 50 гривень - та розважайтесь.
Чекаємо на вас у «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортСity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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