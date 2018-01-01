У «Figli Migli» – креативна новинка*

А ви вже розважалися у Конструктор-ленді «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортСity»?У Конструктор-ленд можна спробувати свої сили та створити справжні архітектурні шедеври всією сім’єю. Цікава розвага, як для дітей, так і для дорослих.Створюйте унікальні будівлі у ТРЦ «ПортCity»! Велика кількість різноманітних будівельних деталей допоможуть втілити у життя найкреативніші ідеї!Конструктор знаходиться у безлімітній батутній зоні, оплачуйте вхід, від 50 гривень - та розважайтесь.Чекаємо на вас у «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортСity»!