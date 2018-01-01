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З перехопленням та погонею: у Луцьку затримали викрадений автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

З перехопленням та погонею: у Луцьку затримали викрадений автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Луцькі патрульні затримали вкрадений бус. Крадій вибіг з автомобіля і зник.

У ніч на 16 серпня, близько 3 години, в ефірі прозвучало повідомлення, що в Ківерцях незаконно заволоділи Volkswagen LT білого кольору, - пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.

В області одразу ввели план «Перехват», екіпажі патрульної поліції ретельно перевіряли всі транспортні засоби.

Один з екіпажів помітив даний автомобіль біля кільця по вулиці Рівненській та почав його переслідувати.

Орієнтування одразу передали всім екіпажам. Ще один патруль рухався назустріч мікроавтобусу, тож його вдалось заблокувати. Водій на ходу вискочив з автомобіля і побіг в невідомому напрямку. Наразі поліція розшукує зловмисника.

Всередині транспортного засобу виявили мотоцикл, про походження якого власнику автівки було невідомо.

Далі за фактом події працювала слідчо-оперативна група.

З перехопленням та погонею: у Луцьку затримали викрадений автомобіль. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: погоня, Луцьк, викрадення, Волинь
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