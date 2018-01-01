У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО





Вчителька Людмила Деркач розповіла про наслідки негоди, які пошкодили класи, - йдеться в сюжеті



"Була сильна гроза. І так як у школі відкрили кришу, то вода крізь щілини у стелі потрапила до спортивного залу, учительської і актової зали", - розповіла педагог.



Ремонтувати школу почали за три тижні до 1 вересня, тож фірма-підрядник почала ремонтувати дах і вікна. Вчителі ж нарікають, що вже скоро почнеться навчальний рік, а класи - неготові.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах внаслідок зливи підтопило приміщення школи №2.Вчителькарозповіла про наслідки негоди, які пошкодили класи, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині "Була сильна гроза. І так як у школі відкрили кришу, то вода крізь щілини у стелі потрапила до спортивного залу, учительської і актової зали", - розповіла педагог.Ремонтувати школу почали за три тижні до 1 вересня, тож фірма-підрядник почала ремонтувати дах і вікна. Вчителі ж нарікають, що вже скоро почнеться навчальний рік, а класи - неготові.Деталі у сюжеті:

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