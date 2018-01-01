У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
У Маневичах внаслідок зливи підтопило приміщення школи №2.
Вчителька Людмила Деркач розповіла про наслідки негоди, які пошкодили класи, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
"Була сильна гроза. І так як у школі відкрили кришу, то вода крізь щілини у стелі потрапила до спортивного залу, учительської і актової зали", - розповіла педагог.
Ремонтувати школу почали за три тижні до 1 вересня, тож фірма-підрядник почала ремонтувати дах і вікна. Вчителі ж нарікають, що вже скоро почнеться навчальний рік, а класи - неготові.
Деталі у сюжеті:
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Вчителька Людмила Деркач розповіла про наслідки негоди, які пошкодили класи, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
"Була сильна гроза. І так як у школі відкрили кришу, то вода крізь щілини у стелі потрапила до спортивного залу, учительської і актової зали", - розповіла педагог.
Ремонтувати школу почали за три тижні до 1 вересня, тож фірма-підрядник почала ремонтувати дах і вікна. Вчителі ж нарікають, що вже скоро почнеться навчальний рік, а класи - неготові.
Деталі у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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