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У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО

У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО
У Маневичах внаслідок зливи підтопило приміщення школи №2.

Вчителька Людмила Деркач розповіла про наслідки негоди, які пошкодили класи, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

"Була сильна гроза. І так як у школі відкрили кришу, то вода крізь щілини у стелі потрапила до спортивного залу, учительської і актової зали", - розповіла педагог.

Ремонтувати школу почали за три тижні до 1 вересня, тож фірма-підрядник почала ремонтувати дах і вікна. Вчителі ж нарікають, що вже скоро почнеться навчальний рік, а класи - неготові.

Деталі у сюжеті:





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Теги: Маневичі, дах
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