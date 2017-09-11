На Волині масово ріжуть свиней через підозру африканської чуми





Про це пише видання



Зазначається, що грибники поблизу сіл Стенжаричі та Микитичі відчули в лісах неприємний трупний запах та виявили трупи диких кабанів.



Зокрема розповідають, що найперше хвороба потрапила у село Стенжаричі, де місцевий житель знайшов дике порося. М’ясо чоловік приніс додому, а через кілька днів дорізав своїх свиней. Дорізають свиней протягом двох тижнів у селах Стенжаричі та Микитичі. Є серйозна підозра на африканську чуму свиней, яка потрапила у Володимир-Волинський район з сусіднього Любомського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких селах Володимир-Волинського району підозрюють появу африканської чуми свиней.Про це пише видання ВолиньUA Зазначається, що грибники поблизу сіл Стенжаричі та Микитичі відчули в лісах неприємний трупний запах та виявили трупи диких кабанів.Зокрема розповідають, що найперше хвороба потрапила у село Стенжаричі, де місцевий житель знайшов дике порося. М’ясо чоловік приніс додому, а через кілька днів дорізав своїх свиней. Дорізають свиней протягом двох тижнів у селах Стенжаричі та Микитичі. Є серйозна підозра на африканську чуму свиней, яка потрапила у Володимир-Волинський район з сусіднього Любомського.

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