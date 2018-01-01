У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
Будівельна компанія «Інвестор» продає останні 2-кімнатні квартири у ІІ будинку ЖК «Супернова», що уже зданий в експлуатацію.
Про це пише Перший.
«Особливість цих квартир у тому, що вони розташовані у вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Супернова». Тому власники одразу ж після придбання можуть приступати до ремонту і оздоблення помешкання.
Це кілька 2-кімнатних квартир з просто неймовірним краєвидом. Одні мають вікна з панорамним видом на історичну частину та центр міста. Інші – просторі, світлі та сонячні», - розповідає голова кооперативу житлового комплексу «Супернова» Тетяна Ляшенко.
Двокімнатні квартири розташовані на 9 і 10 поверхах. Площа – від 68 до 70 м2
«Будинок вже зданий в експлуатацію, тому майже всі квартири вже розкупили. Але ми залишили прозапас кілька 2-кімнатних квартир для тих, хто дуже хотітиме придбати житло саме у цьому будинку ЖК «Супернова».
Ціна квартири з сонячної сторони – 13 500 грн\м2, а от квадратний метр площі квартири з панорамним видом на історичну частину Луцька і парк – 14 000 гривень за м2. Дещо дорожче, але цей вид з вікна… воно того вартує, аби щоранку прокидатись і милуватись неймовірною красою», - розповіла менеджер з продажу Будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.
Вона зауважила, що двокімнатні квартири мають класичне планування і доволі просторі для молодих сімей.
Нагадаємо, що ЖК «Супернова» зводять у чистому та охайному кварталі з низькою густотою населення. Поряд – парк і вся необхідна інфраструктура та соціальні об’єкти.
Щоб отримати консультацію щодо придбання останніх двох двокімнатних квартир у вже зданому будинку ЖК «Супернова» телефонуйте:
096 030 20 10
095 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Про це пише Перший.
«Особливість цих квартир у тому, що вони розташовані у вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Супернова». Тому власники одразу ж після придбання можуть приступати до ремонту і оздоблення помешкання.
Це кілька 2-кімнатних квартир з просто неймовірним краєвидом. Одні мають вікна з панорамним видом на історичну частину та центр міста. Інші – просторі, світлі та сонячні», - розповідає голова кооперативу житлового комплексу «Супернова» Тетяна Ляшенко.
Двокімнатні квартири розташовані на 9 і 10 поверхах. Площа – від 68 до 70 м2
«Будинок вже зданий в експлуатацію, тому майже всі квартири вже розкупили. Але ми залишили прозапас кілька 2-кімнатних квартир для тих, хто дуже хотітиме придбати житло саме у цьому будинку ЖК «Супернова».
Ціна квартири з сонячної сторони – 13 500 грн\м2, а от квадратний метр площі квартири з панорамним видом на історичну частину Луцька і парк – 14 000 гривень за м2. Дещо дорожче, але цей вид з вікна… воно того вартує, аби щоранку прокидатись і милуватись неймовірною красою», - розповіла менеджер з продажу Будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.
Вона зауважила, що двокімнатні квартири мають класичне планування і доволі просторі для молодих сімей.
Нагадаємо, що ЖК «Супернова» зводять у чистому та охайному кварталі з низькою густотою населення. Поряд – парк і вся необхідна інфраструктура та соціальні об’єкти.
Щоб отримати консультацію щодо придбання останніх двох двокімнатних квартир у вже зданому будинку ЖК «Супернова» телефонуйте:
096 030 20 10
095 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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