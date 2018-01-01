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У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*

У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Будівельна компанія «Інвестор» продає останні 2-кімнатні квартири у ІІ будинку ЖК «Супернова», що уже зданий в експлуатацію.

Про це пише Перший.

«Особливість цих квартир у тому, що вони розташовані у вже зданому в експлуатацію будинку ЖК «Супернова». Тому власники одразу ж після придбання можуть приступати до ремонту і оздоблення помешкання.

Це кілька 2-кімнатних квартир з просто неймовірним краєвидом. Одні мають вікна з панорамним видом на історичну частину та центр міста. Інші – просторі, світлі та сонячні», - розповідає голова кооперативу житлового комплексу «Супернова» Тетяна Ляшенко.
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*

Двокімнатні квартири розташовані на 9 і 10 поверхах. Площа – від 68 до 70 м2

«Будинок вже зданий в експлуатацію, тому майже всі квартири вже розкупили. Але ми залишили прозапас кілька 2-кімнатних квартир для тих, хто дуже хотітиме придбати житло саме у цьому будинку ЖК «Супернова».

Ціна квартири з сонячної сторони – 13 500 грн\м2, а от квадратний метр площі квартири з панорамним видом на історичну частину Луцька і парк – 14 000 гривень за м2. Дещо дорожче, але цей вид з вікна… воно того вартує, аби щоранку прокидатись і милуватись неймовірною красою», - розповіла менеджер з продажу Будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.

Вона зауважила, що двокімнатні квартири мають класичне планування і доволі просторі для молодих сімей.
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*

Нагадаємо, що ЖК «Супернова» зводять у чистому та охайному кварталі з низькою густотою населення. Поряд – парк і вся необхідна інфраструктура та соціальні об’єкти.

Щоб отримати консультацію щодо придбання останніх двох двокімнатних квартир у вже зданому будинку ЖК «Супернова» телефонуйте:

096 030 20 10

095 030 20 10

Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

Facebook: Будівельна компанія Інвестор.

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

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Теги: Супернова
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