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Сертифікати від кінотеатру «Premier City» – ідеальний подарунок*

Сертифікати від кінотеатру «Premier City» – ідеальний подарунок*
Не знаєте, що подарувати близькій людині? Маємо для вас універсальний варіант!

Ідеальним подарунком будуть подарункові сертифікати від кінотеатру «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity». Він має необмежений термін дії та діє на будь-який з обраних фільмів.

Такий подарунок у будь-якому разі принесе радість, адже той, хто його отримує, має свободу вибору фільму. Не даруйте речей, даруйте емоції та враження!

Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!

Сертифікати від кінотеатру «Premier City» – ідеальний подарунок*

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Теги: Порт сіті, кіно, сертифікат
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