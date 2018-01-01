Сертифікати від кінотеатру «Premier City» – ідеальний подарунок*
Сьогодні, 12:00
Не знаєте, що подарувати близькій людині? Маємо для вас універсальний варіант!
Ідеальним подарунком будуть подарункові сертифікати від кінотеатру «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity». Він має необмежений термін дії та діє на будь-який з обраних фільмів.
Такий подарунок у будь-якому разі принесе радість, адже той, хто його отримує, має свободу вибору фільму. Не даруйте речей, даруйте емоції та враження!
Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!
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Ідеальним подарунком будуть подарункові сертифікати від кінотеатру «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity». Він має необмежений термін дії та діє на будь-який з обраних фільмів.
Такий подарунок у будь-якому разі принесе радість, адже той, хто його отримує, має свободу вибору фільму. Не даруйте речей, даруйте емоції та враження!
Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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