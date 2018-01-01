Сертифікати від кінотеатру «Premier City» – ідеальний подарунок*

Не знаєте, що подарувати близькій людині? Маємо для вас універсальний варіант!Ідеальним подарунком будуть подарункові сертифікати від кінотеатру «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity». Він має необмежений термін дії та діє на будь-який з обраних фільмів.Такий подарунок у будь-якому разі принесе радість, адже той, хто його отримує, має свободу вибору фільму. Не даруйте речей, даруйте емоції та враження!Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!