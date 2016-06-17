Волинян попереджають про сильні зливи
Сьогодні, 11:05
В Україні у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують грози, град і шквали.
Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с, - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с, - йдеться у повідомлені.
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