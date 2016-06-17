вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян попереджають про сильні зливи

Волинян попереджають про сильні зливи
В Україні у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують грози, град і шквали.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с, - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злива, град
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити
Сьогодні, 11:18
Волинян попереджають про сильні зливи
Сьогодні, 11:05
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
На Волині масово ріжуть свиней через підозру африканської чуми
Сьогодні, 10:40
У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
18 червень, 17:41
У селищі на Волині випав град розміром з вишню У селищі на Волині випав град розміром з вишню
10 травень, 09:28
Через сильний вітер у Луцьку впав білборд. ФОТО Через сильний вітер у Луцьку впав білборд. ФОТО
17 червень, 2016, 21:55
У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО У Києві через сильну зливу – потоп. ФОТО
Сьогодні, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
15 серпень, 15:22
 1
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
15 серпень, 14:52
 1
Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити
Сьогодні, 11:18
 0
Волинян попереджають про сильні зливи
Сьогодні, 11:05
 0
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8