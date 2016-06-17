Волинян попереджають про сильні зливи





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с, - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують грози, град і шквали.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області."За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с, - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію