День Незалежності у Ковелі: програма заходів
Сьогодні, 11:36
Оприлюднили програму відзначення в Ковелі Дня Державного Прапора та 27-ї річниці Незалежності України.
Афіша з’явилася на сайті Ковельської міської ради.
22 серпня
16.00 – відкриття виставки живопису Ніни Фесенко “Духовне небо благословенної Волині” (культурно-просвітницький центр)
23 серпня
9.00 – урочистий захід «Державний Прапор України - святиня нашого народу» (біля пам’ятника борцям за волю України)
24 серпня
12.40 – дитячий флешмоб “Малюємо Державний Прапор України” (площа Героїв Майдану)
13.40 — ігрова програма для дітей (біля міського фонтану)
з 14.00 — діятимуть фотозони в національному стилі, де бажаючі зможуть зробити безкоштовний знімок на згадку (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
14.40 – караоке для дітей “Я люблю свою країну”(біля міського фонтану)
16.00 — фінал патріотичної акції зі створення найбільшої вишиванки «З Батьківщиною в серці».
По завершенню - урочиста хода від пам’ятника Т.Г. Шевченку до пам’ятника борцям за волю України:
- хвилина мовчання та покладання квітів до стели пам’яті на честь наших земляків - загиблих учасників АТО (меморіал Слави).
— покладання квітів до пам’ятника борцям за волю України.
17.00 – урочистості з нагоди Дня незалежності України (паркова сцена):
- привітання міського голови Олега Кіндера
нагородження
концертна програма «З днем народження, Україно!»
19.00 — історичний екскурс еволюції національного одягу “Спадок”: презентація народного традиційного вбрання з музейних фондів, якому понад 100 років, та вишиваних виробів ковельських майстринь. Показ-дефіле автентичного одягу та сучасного вбрання з використанням етнічних мотивів.
В історичному музеї - тематична виставка «Життя заради України».
Впродовж дня працюватимуть заклади громадського харчування в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки
Спортивні заходи
23 серпня
16.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)
16.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)
24 серпня
10.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)
10.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)
23-25 серпня
10.00 - Всеукраїнський фестиваль дитячо-юнацьких футбольних команд (МЦ «Спорт для всіх»)
24-26 серпня
10.00– турнір з класичних шахів серед дорослих, юнаків та дівчат (КДЮСШ – шаховий клуб)
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Афіша з’явилася на сайті Ковельської міської ради.
22 серпня
16.00 – відкриття виставки живопису Ніни Фесенко “Духовне небо благословенної Волині” (культурно-просвітницький центр)
23 серпня
9.00 – урочистий захід «Державний Прапор України - святиня нашого народу» (біля пам’ятника борцям за волю України)
24 серпня
12.40 – дитячий флешмоб “Малюємо Державний Прапор України” (площа Героїв Майдану)
13.40 — ігрова програма для дітей (біля міського фонтану)
з 14.00 — діятимуть фотозони в національному стилі, де бажаючі зможуть зробити безкоштовний знімок на згадку (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
14.40 – караоке для дітей “Я люблю свою країну”(біля міського фонтану)
16.00 — фінал патріотичної акції зі створення найбільшої вишиванки «З Батьківщиною в серці».
По завершенню - урочиста хода від пам’ятника Т.Г. Шевченку до пам’ятника борцям за волю України:
- хвилина мовчання та покладання квітів до стели пам’яті на честь наших земляків - загиблих учасників АТО (меморіал Слави).
— покладання квітів до пам’ятника борцям за волю України.
17.00 – урочистості з нагоди Дня незалежності України (паркова сцена):
- привітання міського голови Олега Кіндера
нагородження
концертна програма «З днем народження, Україно!»
19.00 — історичний екскурс еволюції національного одягу “Спадок”: презентація народного традиційного вбрання з музейних фондів, якому понад 100 років, та вишиваних виробів ковельських майстринь. Показ-дефіле автентичного одягу та сучасного вбрання з використанням етнічних мотивів.
В історичному музеї - тематична виставка «Життя заради України».
Впродовж дня працюватимуть заклади громадського харчування в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки
Спортивні заходи
23 серпня
16.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)
16.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)
24 серпня
10.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)
10.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)
23-25 серпня
10.00 - Всеукраїнський фестиваль дитячо-юнацьких футбольних команд (МЦ «Спорт для всіх»)
24-26 серпня
10.00– турнір з класичних шахів серед дорослих, юнаків та дівчат (КДЮСШ – шаховий клуб)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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