День Незалежності у Ковелі: програма заходів





Афіша з’явилася на сайті



22 серпня



16.00 – відкриття виставки живопису Ніни Фесенко “Духовне небо благословенної Волині” (культурно-просвітницький центр)



23 серпня

9.00 – урочистий захід «Державний Прапор України - святиня нашого народу» (біля пам’ятника борцям за волю України)



24 серпня

12.40 – дитячий флешмоб “Малюємо Державний Прапор України” (площа Героїв Майдану)

13.40 — ігрова програма для дітей (біля міського фонтану)

з 14.00 — діятимуть фотозони в національному стилі, де бажаючі зможуть зробити безкоштовний знімок на згадку (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)

14.40 – караоке для дітей “Я люблю свою країну”(біля міського фонтану)

16.00 — фінал патріотичної акції зі створення найбільшої вишиванки «З Батьківщиною в серці».

По завершенню - урочиста хода від пам’ятника Т.Г. Шевченку до пам’ятника борцям за волю України:

- хвилина мовчання та покладання квітів до стели пам’яті на честь наших земляків - загиблих учасників АТО (меморіал Слави).

— покладання квітів до пам’ятника борцям за волю України.

17.00 – урочистості з нагоди Дня незалежності України (паркова сцена):

- привітання міського голови Олега Кіндера

нагородження

концертна програма «З днем народження, Україно!»

19.00 — історичний екскурс еволюції національного одягу “Спадок”: презентація народного традиційного вбрання з музейних фондів, якому понад 100 років, та вишиваних виробів ковельських майстринь. Показ-дефіле автентичного одягу та сучасного вбрання з використанням етнічних мотивів.



В історичному музеї - тематична виставка «Життя заради України».



Впродовж дня працюватимуть заклади громадського харчування в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки



Спортивні заходи

23 серпня

16.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)

16.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)



24 серпня

10.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)

10.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)



23-25 серпня

10.00 - Всеукраїнський фестиваль дитячо-юнацьких футбольних команд (МЦ «Спорт для всіх»)



24-26 серпня

10.00– турнір з класичних шахів серед дорослих, юнаків та дівчат (КДЮСШ – шаховий клуб)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили програму відзначення в Ковелі Дня Державного Прапора та 27-ї річниці Незалежності України.Афіша з’явилася на сайті Ковельської міської ради 16.00 – відкриття виставки живопису Ніни Фесенко “Духовне небо благословенної Волині” (культурно-просвітницький центр)9.00 – урочистий захід «Державний Прапор України - святиня нашого народу» (біля пам’ятника борцям за волю України)12.40 – дитячий флешмоб “Малюємо Державний Прапор України” (площа Героїв Майдану)13.40 — ігрова програма для дітей (біля міського фонтану)з 14.00 — діятимуть фотозони в національному стилі, де бажаючі зможуть зробити безкоштовний знімок на згадку (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)14.40 – караоке для дітей “Я люблю свою країну”(біля міського фонтану)16.00 — фінал патріотичної акції зі створення найбільшої вишиванки «З Батьківщиною в серці».По завершенню - урочиста хода від пам’ятника Т.Г. Шевченку до пам’ятника борцям за волю України:- хвилина мовчання та покладання квітів до стели пам’яті на честь наших земляків - загиблих учасників АТО (меморіал Слави).— покладання квітів до пам’ятника борцям за волю України.17.00 – урочистості з нагоди Дня незалежності України (паркова сцена):- привітання міського голови Олега Кіндеранагородженняконцертна програма «З днем народження, Україно!»19.00 — історичний екскурс еволюції національного одягу “Спадок”: презентація народного традиційного вбрання з музейних фондів, якому понад 100 років, та вишиваних виробів ковельських майстринь. Показ-дефіле автентичного одягу та сучасного вбрання з використанням етнічних мотивів.В історичному музеї - тематична виставка «Життя заради України».Впродовж дня працюватимуть заклади громадського харчування в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки23 серпня16.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)16.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)24 серпня10.00 — пляжний футбол серед любительських команд ( майданчик на набережній)10.00 — пляжний волейбол серед чоловічих та жіночих команд ( майданчик на набережній)23-25 серпня10.00 - Всеукраїнський фестиваль дитячо-юнацьких футбольних команд (МЦ «Спорт для всіх»)24-26 серпня10.00– турнір з класичних шахів серед дорослих, юнаків та дівчат (КДЮСШ – шаховий клуб)

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